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Tayland Seyahatinden Paylaştı: Canlı Balıklardan Hazırlanan Sokak Lezzeti Midemizi Kaldırdı

Tayland Seyahatinden Paylaştı: Canlı Balıklardan Hazırlanan Sokak Lezzeti Midemizi Kaldırdı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
14.02.2025 - 15:49

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@ciftedunya adlı Instagram hesabından gezdikleri yerlere dair paylaşımlar yapan gezgin çift, Tayland’da karşılaştıkları bir sokak lezzetini kayda aldılar. Uzak Doğu mutfağı pek de bizim damak tadımızla uyuşmuyor biliyorsunuz ki. Bu sokak lezzeti de açıkçası ağız sulandıran türden bir lezzete benzemiyordu.

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İçerik üreticisi hangi tür olduğunu bilmediği canlı balıkların, salataya eklendiğini paylaşmıştı.

İçerik üreticisi hangi tür olduğunu bilmediği canlı balıkların, salataya eklendiğini paylaşmıştı.

60 TL’ye denk gelen bu kaseyi sizler de denemek ister miydiniz? Yorumlarda buluşalım!

60 TL’ye denk gelen bu kaseyi sizler de denemek ister miydiniz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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