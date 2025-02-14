Tayland Seyahatinden Paylaştı: Canlı Balıklardan Hazırlanan Sokak Lezzeti Midemizi Kaldırdı

@ciftedunya adlı Instagram hesabından gezdikleri yerlere dair paylaşımlar yapan gezgin çift, Tayland’da karşılaştıkları bir sokak lezzetini kayda aldılar. Uzak Doğu mutfağı pek de bizim damak tadımızla uyuşmuyor biliyorsunuz ki. Bu sokak lezzeti de açıkçası ağız sulandıran türden bir lezzete benzemiyordu.
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İçerik üreticisi hangi tür olduğunu bilmediği canlı balıkların, salataya eklendiğini paylaşmıştı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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