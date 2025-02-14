Tayland Seyahatinden Paylaştı: Canlı Balıklardan Hazırlanan Sokak Lezzeti Midemizi Kaldırdı

@ciftedunya adlı Instagram hesabından gezdikleri yerlere dair paylaşımlar yapan gezgin çift, Tayland’da karşılaştıkları bir sokak lezzetini kayda aldılar. Uzak Doğu mutfağı pek de bizim damak tadımızla uyuşmuyor biliyorsunuz ki. Bu sokak lezzeti de açıkçası ağız sulandıran türden bir lezzete benzemiyordu.