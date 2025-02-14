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Çiftlerin Günü 14 Şubat Geldi Çattı: Partnerlerine Çiçek Alan Erkekler Bir Mağazada Kuyruk Oluşturdu

Çiftlerin Günü 14 Şubat Geldi Çattı: Partnerlerine Çiçek Alan Erkekler Bir Mağazada Kuyruk Oluşturdu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
14.02.2025 - 14:27

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Evet, kimilerinin para tuzağı, kimilerininse aşkı tazelemeye fırsat olarak gördüğü 14 Şubat Sevgililer Günü geldi. Eskiden böylesine özel günlere daha çok önem verilse de artık pek de bir olayı kalmadığı konuşuluyor. Eşlerine ve sevgililerine çiçek almak için markete giren erkeklerin görüntülendiği bir video da sosyal medyada viral durumda.

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Partnerlerine jest yapmak isteyen erkekler, elleri boş gitmemek için çiçeklerini seçmiş ve kasa sırasına girmişti.

Partnerlerine jest yapmak isteyen erkekler, elleri boş gitmemek için çiçeklerini seçmiş ve kasa sırasına girmişti.

Ancak öylesine bir kuyruk oluşmuştu ki, herkesin ellerinde çiçeklerle beklediği o anlar 14 Şubat’ın özeti niteliğindeydi.

Ancak öylesine bir kuyruk oluşmuştu ki, herkesin ellerinde çiçeklerle beklediği o anlar 14 Şubat’ın özeti niteliğindeydi.

İşte o anlar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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