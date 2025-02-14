Çiftlerin Günü 14 Şubat Geldi Çattı: Partnerlerine Çiçek Alan Erkekler Bir Mağazada Kuyruk Oluşturdu

Evet, kimilerinin para tuzağı, kimilerininse aşkı tazelemeye fırsat olarak gördüğü 14 Şubat Sevgililer Günü geldi. Eskiden böylesine özel günlere daha çok önem verilse de artık pek de bir olayı kalmadığı konuşuluyor. Eşlerine ve sevgililerine çiçek almak için markete giren erkeklerin görüntülendiği bir video da sosyal medyada viral durumda.