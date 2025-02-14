Çiftlerin Günü 14 Şubat Geldi Çattı: Partnerlerine Çiçek Alan Erkekler Bir Mağazada Kuyruk Oluşturdu

Evet, kimilerinin para tuzağı, kimilerininse aşkı tazelemeye fırsat olarak gördüğü 14 Şubat Sevgililer Günü geldi. Eskiden böylesine özel günlere daha çok önem verilse de artık pek de bir olayı kalmadığı konuşuluyor. Eşlerine ve sevgililerine çiçek almak için markete giren erkeklerin görüntülendiği bir video da sosyal medyada viral durumda.
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Partnerlerine jest yapmak isteyen erkekler, elleri boş gitmemek için çiçeklerini seçmiş ve kasa sırasına girmişti.
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Ancak öylesine bir kuyruk oluşmuştu ki, herkesin ellerinde çiçeklerle beklediği o anlar 14 Şubat’ın özeti niteliğindeydi.
İşte o anlar 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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