Aksaray’da Etkili Olan Kar Yağışının Ardından Kaldırımlar Adeta Buz Pisti Oldu: Düşenler Kameralara Yansıdı

Kış aylarının dört gözle beklenen günleri geldi. Kimi illerimiz kar yağışlarıyla bembeyaz oldu. Bu illerimizden biri de Aksaray. Şehirde etkili olan kar yağışı görsel şölen oluştururken kaldırımların ve yolların buz tutması vatandaşlara zorlu anlar yaşattı. Gelin kameralara yansıyan görüntülere birlikte bakalım.