Aksaray’da Etkili Olan Kar Yağışının Ardından Kaldırımlar Adeta Buz Pisti Oldu: Düşenler Kameralara Yansıdı

Kış aylarının dört gözle beklenen günleri geldi. Kimi illerimiz kar yağışlarıyla bembeyaz oldu. Bu illerimizden biri de Aksaray. Şehirde etkili olan kar yağışı görsel şölen oluştururken kaldırımların ve yolların buz tutması vatandaşlara zorlu anlar yaşattı. Gelin kameralara yansıyan görüntülere birlikte bakalım.
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Karlı ve buzlu yollardan yürümek zorunda olan vatandaşlar bir bir yere kapaklandı.
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Çevredeki güvenlik kameraları anbean düşenleri kaydederken, İHA görüntüleri paylaştı.
İşte o anlar 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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