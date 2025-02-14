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Aksaray’da Etkili Olan Kar Yağışının Ardından Kaldırımlar Adeta Buz Pisti Oldu: Düşenler Kameralara Yansıdı

Aksaray’da Etkili Olan Kar Yağışının Ardından Kaldırımlar Adeta Buz Pisti Oldu: Düşenler Kameralara Yansıdı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
14.02.2025 - 13:56

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Kış aylarının dört gözle beklenen günleri geldi. Kimi illerimiz kar yağışlarıyla bembeyaz oldu. Bu illerimizden biri de Aksaray. Şehirde etkili olan kar yağışı görsel şölen oluştururken kaldırımların ve yolların buz tutması vatandaşlara zorlu anlar yaşattı. Gelin kameralara yansıyan görüntülere birlikte bakalım.

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Karlı ve buzlu yollardan yürümek zorunda olan vatandaşlar bir bir yere kapaklandı.

Karlı ve buzlu yollardan yürümek zorunda olan vatandaşlar bir bir yere kapaklandı.

Çevredeki güvenlik kameraları anbean düşenleri kaydederken, İHA görüntüleri paylaştı.

Çevredeki güvenlik kameraları anbean düşenleri kaydederken, İHA görüntüleri paylaştı.

İşte o anlar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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