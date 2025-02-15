Peru’da Hayvan Kostümü Giyerek Uyuşturucu Satıcısının Evine Baskın Yapan Polis
Peru’da Hayvan Kostümü Giyerek Uyuşturucu Satıcısının Evine Baskın Yapan Polis
Peru’da ilginç bir yöntemle yapılan polis baskını dikkat çekti. Uyuşturucu satıcısının peşinde olan ekipler 14 Şubat Sevgililer Gününü fırsat bildi ve harekete geçti. Baskın yapacakları eve doğru ilerleyen ekipte polislerden biri hayvan kostümü giymişti. Gelin detaylara geçelim.
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Hayvan kostümü giyen polis, sevgililer günü hediyesi vereceğini söyleyerek uyuşturucu satıcısının kapıyı açmasını sağladı.
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Kamuflaj stratejisi sayesinde yakaladıkları kişiyi gözaltına aldılar.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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