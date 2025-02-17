Halk Oyunu Dansçıları Hareket Sesiyle Koreografiyi Bilme Akımına Katıldılar

Geçtiğimiz haftalarda Anadolu Ateşi dansçıları daha önce örneğini görmediğimiz bir video paylaşarak viral olmuşlardı. Bir araya gelen dansçılardan biri koreografiyi gerçekleştiriyor, diğeriyse onu görmeden yalnızca hareket sesiyle doğru koreografiyi bilmeye çalışıyordu. Şimdiyse akım haline gelen konsepte bir video da @ayasgoklerhalkoyunlari adlı Instagram sayfasından geldi.

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