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Halk Oyunu Dansçıları Hareket Sesiyle Koreografiyi Bilme Akımına Katıldılar

Halk Oyunu Dansçıları Hareket Sesiyle Koreografiyi Bilme Akımına Katıldılar

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
17.02.2025 - 08:49

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Geçtiğimiz haftalarda Anadolu Ateşi dansçıları daha önce örneğini görmediğimiz bir video paylaşarak viral olmuşlardı. Bir araya gelen dansçılardan biri koreografiyi gerçekleştiriyor, diğeriyse onu görmeden yalnızca hareket sesiyle doğru koreografiyi bilmeye çalışıyordu. Şimdiyse akım haline gelen konsepte bir video da @ayasgoklerhalkoyunlari adlı Instagram sayfasından geldi.

Detaylar için 👇

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Halk oyunu dansçıları, hareket sesinden doğru oyunu bulmaya çalışıyorlardı.

Halk oyunu dansçıları, hareket sesinden doğru oyunu bulmaya çalışıyorlardı.

Hepsi arkasındaki arkadaşı koreografiye başladıktan kısa süre sonra doğru tahminde bulunmuştu.

Hepsi arkasındaki arkadaşı koreografiye başladıktan kısa süre sonra doğru tahminde bulunmuştu.

İşte o anlar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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Mason Bey

8 yıl Halk oyunları oynadım. Tam 8 yıl ufacık çocuktum. Ve o hareketler genelde müziksiz çalışılır. Ayak sesleri el sesleri müzik görevi görür. Kurgu diyene ... Devamını Gör

bbwear

yav he he, salla buradan nasıl olsa alan geniş

Onur Önal

Arkadaşım bir bka da kurgu demeyin de bir tadını çıkarın. Başlatmayın paranoyanıza! Eğlen geç işte ya kurguya gülsen ne olacak yani ölecen mi? Zaten zar zor ... Devamını Gör

Ayşe

Karşıda ayna olduğuna yemin edebilirim, ama ispatlayamam. Helal olsun valla güzel yetenek