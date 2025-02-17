Halk Oyunu Dansçıları Hareket Sesiyle Koreografiyi Bilme Akımına Katıldılar

Geçtiğimiz haftalarda Anadolu Ateşi dansçıları daha önce örneğini görmediğimiz bir video paylaşarak viral olmuşlardı. Bir araya gelen dansçılardan biri koreografiyi gerçekleştiriyor, diğeriyse onu görmeden yalnızca hareket sesiyle doğru koreografiyi bilmeye çalışıyordu. Şimdiyse akım haline gelen konsepte bir video da @ayasgoklerhalkoyunlari adlı Instagram sayfasından geldi.
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Halk oyunu dansçıları, hareket sesinden doğru oyunu bulmaya çalışıyorlardı.
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Hepsi arkasındaki arkadaşı koreografiye başladıktan kısa süre sonra doğru tahminde bulunmuştu.
İşte o anlar 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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8 yıl Halk oyunları oynadım. Tam 8 yıl ufacık çocuktum. Ve o hareketler genelde müziksiz çalışılır. Ayak sesleri el sesleri müzik görevi görür. Kurgu diyene ... Devamını Gör
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