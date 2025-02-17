Bu da mı Çalıntı? Gökhan Türkmen'den Mert Demir'in Yeni Şarkısı Hakkında Olay Yorum!

Sosyal medyada şarkılar arasındaki benzerlikleri karşılaştırarak dikkat çeken Koray Çapanoğlu, bu kez de Mert Demir’in “Dağıldım Sonunda” şarkısıyla Yıldız Tilbe & Toprak düeti olan “Hep Seninle Olabilirim” şarkısını ele aldı. Paylaşımında “Sizce benzerlik var mı?” diye soran Çapanoğlu, gündemi adeta salladı. Ancak asıl bomba Gökhan Türkmen’in yaptığı yorum oldu. Daha önce “Mert fazla esinlenmeyi seviyor” sözleriyle tartışma yaratan Türkmen, bu paylaşımın altına yorum yapınca ortalık iyice karıştı. Çapanoğlu’nun Türkmen’e verdiği emoji yanıtı ise olayın fitilini daha da ateşledi.

Gelin detaylara birlikte bakalım.