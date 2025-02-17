Bu da mı Çalıntı? Gökhan Türkmen'den Mert Demir'in Yeni Şarkısı Hakkında Olay Yorum!
Bu da mı Çalıntı? Gökhan Türkmen'den Mert Demir'in Yeni Şarkısı Hakkında Olay Yorum!
Sosyal medyada şarkılar arasındaki benzerlikleri karşılaştırarak dikkat çeken Koray Çapanoğlu, bu kez de Mert Demir’in “Dağıldım Sonunda” şarkısıyla Yıldız Tilbe & Toprak düeti olan “Hep Seninle Olabilirim” şarkısını ele aldı. Paylaşımında “Sizce benzerlik var mı?” diye soran Çapanoğlu, gündemi adeta salladı. Ancak asıl bomba Gökhan Türkmen’in yaptığı yorum oldu. Daha önce “Mert fazla esinlenmeyi seviyor” sözleriyle tartışma yaratan Türkmen, bu paylaşımın altına yorum yapınca ortalık iyice karıştı. Çapanoğlu’nun Türkmen’e verdiği emoji yanıtı ise olayın fitilini daha da ateşledi.
Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Sosyal medyada yaptığı “Benzerlik var mı?” paylaşımlarıyla tanınan Koray Çapanoğlu, şarkılar arasındaki benzerlikleri ortaya çıkarmasıyla ünlü bir isim haline geldi.
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Daha önce birçok şarkıyı kıyaslayan Çapanoğlu, bu kez Mert Demir’in bu yıl çıkan “Dağıldım Sonunda” şarkısıyla, 2008’de Yıldız Tilbe ve Toprak’ın düet yaptığı “Hep Seninle Olabilirim” şarkısını karşılaştırdı.
İşte o paylaşım:
Ancak asıl gündem olan şey Gökhan Türkmen’in bu gönderi altına yaptığı yorumdu. Gökhan Türkmen’in bu konudaki fikirleri aslında yeni değil.
Hatırlarsanız, geçtiğimiz haftalarda Berfu Yenenler’in YouTube programına katılan Türkmen, burada Mert Demir’le ilgili oldukça çarpıcı ifadeler kullanmıştı.
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Yenenler’in “Oğuzhan Koç mu, Mert Demir mi?” sorusuna net bir yanıt veren Türkmen şöyle konuşmuştu:
“Oğuzhan… Mert fazla esinlenmeyi seviyor. Başarılı buluyorum bu arada… Emek hırsızlığı ya da başka bir şey bizim işle alakalı değil. Bütün böyle şeylere kızıyorum. Sadece benim fikrim olarak ben çok tercih etmiyorum.”
Bu açıklamalar büyük yankı uyandırmıştı ve şimdi bu yeni paylaşımın altına yazdığı yorumla Türkmen, konuyu daha da alevlendirdi.
Paylaşıma “Ulen!! Neyse :)” yazan Türkmen, açık açık bir şey söylemese de imalı ifadesiyle yine dikkatleri üzerine çekti.
Gökhan Türkmen’in bu yorumu sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü ve hayranları tarafından yorum yağmuruna tutuldu. Bunun üzerine Çapanoğlu, Türkmen’in yorumuna emojilerle yanıt verdi:
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Peki sizce şarkıda benzerlik var mı? Yorumlara bekliyoruz!
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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