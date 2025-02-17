Çok Klas Hareket: Türkiye'nin Yeni Kız Grubu Manifest İlk Konserlerini Eski Hepsi Üyesi Gülçin'le Verdi!
Çok Klas Hareket: Türkiye'nin Yeni Kız Grubu Manifest İlk Konserlerini Eski Hepsi Üyesi Gülçin'le Verdi!
Türkiye’nin yeni kız grubu Manifest dün akşam kariyerlerindeki ilk konseri verdi. Büyük bir ilgiyle takip edilen organizasyon kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Verilen ilk konserde Manifest'in yanında eski Hepsi grubu üyesi Gülçin'in de olması dinleyicileri daha da mest etti.
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Türkiye’nin yeni müzik grubunu oluşturmayı amaçlayan yarışma programı Big5'te şampiyon olan ekip Sueda Uluca, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Zeynep Oktay, Mina Solak ve Esin Bahat olmuştu.
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Manifest adıyla hayatımıza bomba gibi giren taze müzik grubunun ilk şarkısı "Zamansızdık" Big5 izleyicilerinden büyük beğeni toplamıştı.
Şimdiden büyük bir kitleyi kendilerine hayran bırakmayı başaran Manifest grubu dün akşam kariyerlerindeki en büyük adımlardan birini attı.
Müzik dünyasındaki ilk konserini veren Manifest hem şarkılarıyla hem de dans performanslarıyla bir kez daha büyük beğeni topladı.
Sueda, Hilal, Lidya, Zeynep, Mina ve Esin'in yer aldığı Manifest grubunun ilk unutulmaz konserine Big5 jüri üyelerinden Gülçin Ergül damga vurdu.
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Eski Hepsi grubu üyesinin Manifest'le birlikte sahne olduğu anlar, eskilerin de çocukluğuna dokundu...
Manifest grubunun JJ Arena'da düzenlenen konserine olan yoğun ilgi de göz kamaştırdı.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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