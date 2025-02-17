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Anne Stokçuluğundan Edebin Güzel Bir Şey Olmasına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Anne Stokçuluğundan Edebin Güzel Bir Şey Olmasına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
17.02.2025 - 18:39

Twitter'da yapılan komik paylaşımlar Instagram'dan TikTok'a tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan tweetler farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da artık adı X olan Twitter'ı mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi bu Pazartesi günü de mizah timeline'ı dolu doluydu. Bakalım günün son 24 saatinde en çok öne çıkan paylaşımlar hangileri olmuş? En çok nelere gülünmüş?

İyi eğlenceler!

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Başlayalım!

Başlayalım!
twitter.com

Biz de beklemiyorduk...

Biz de beklemiyorduk...
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Bugün iyi aile üyesi yaptı.

Bugün iyi aile üyesi yaptı.
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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🤔

🤔
twitter.com

Eskilerden...

Eskilerden...
twitter.com

Engellendin İbo.

Engellendin İbo.
twitter.com

Edep 🌹

Edep 🌹
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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İronik bir paylaşım...

İronik bir paylaşım...
twitter.com

Bu kadarı çok...

Bu kadarı çok...
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
twitter.com
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Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
twitter.com

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Bu içerikler de tam senlik 👍

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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