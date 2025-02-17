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Kırmızı Şerit Üstüne Yazılan Yazılarıyla Bir Zamanlar Milyonları Güldüren Caps'ler

Kırmızı Şerit Üstüne Yazılan Yazılarıyla Bir Zamanlar Milyonları Güldüren Caps'ler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
17.02.2025 - 14:50

Günümüzde sosyal medyaya gelen yeni özellikler, video programları hatta yapay zeka bile yabancıları 'meme' dediği internet kültürünü devam ettiriyor. İnanılmaz komik videolar, tespitler ve editler önümüze düşüyor. Peki bir zamanlar özellikle Facebook'ta yayılan capsler? Sadece düşük çözünürlüklü bir görsel üzerine çekilen kırmızı şerit ve ufak bir yazıyla milyonları güldüren bu meme'ler tekrar hatırlandı. Güzel de nostalji oldu.

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Bu saklı olmayan ama zamanla unutulan miras bu paylaşımla hatırlandı.

Bu saklı olmayan ama zamanla unutulan miras bu paylaşımla hatırlandı.
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Tabii Sabri Sarıoğlu'nun konu edildiği capsler de bu akımda önemli bir yer tutuyordu.

Tabii Sabri Sarıoğlu'nun konu edildiği capsler de bu akımda önemli bir yer tutuyordu.
twitter.com

Zamanın olaylı derbileri de...

Zamanın olaylı derbileri de...
twitter.com

Bu capsler paylaşılmaktan eskise de Arka Sokaklar devam ediyor.

Bu capsler paylaşılmaktan eskise de Arka Sokaklar devam ediyor.
twitter.com

Ronaldo Sabri capsleri...

Ronaldo Sabri capsleri...
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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