14 Şubat'a Karmaşık Duygular İçerisinde Giren Yalnızlardan Komik Paylaşımlar

Bugün 14 Şubat... Her yerde çiçekler, kalpler, güzel sözler ve aşkın anlamını anlatan semboller var. Ancak... Bu Sevgililer Günü diğer günler gibi çok kapsayıcı değil. Yalnız olanlar veya yalnız olmayı tercih edenler de var. 14 Şubat kutlayanlar kümesinin dışında olup bu önemli gün hakkında kıymetli fikirlerini mizah yoluyla verenler de...