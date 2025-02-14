14 Şubat'a Karmaşık Duygular İçerisinde Giren Yalnızlardan Komik Paylaşımlar
14 Şubat'a Karmaşık Duygular İçerisinde Giren Yalnızlardan Komik Paylaşımlar
Bugün 14 Şubat... Her yerde çiçekler, kalpler, güzel sözler ve aşkın anlamını anlatan semboller var. Ancak... Bu Sevgililer Günü diğer günler gibi çok kapsayıcı değil. Yalnız olanlar veya yalnız olmayı tercih edenler de var. 14 Şubat kutlayanlar kümesinin dışında olup bu önemli gün hakkında kıymetli fikirlerini mizah yoluyla verenler de...
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Dün şöyle bir soru sorulmuştu.
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Hediyeler de geldi.
Ama sevgilisi olanlar Insta'ya dadanırken derdo tayfa Twitter'daydı.
Kampanya da var.
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Hiç alakası olmayanlar...
Öfkelenenler...
Mentali bozanlar...
Sorgulayanlar...
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Denk getiremeyenler...
Yapay zekayı işin içine katanlar...
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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