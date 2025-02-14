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14 Şubat'a Karmaşık Duygular İçerisinde Giren Yalnızlardan Komik Paylaşımlar

14 Şubat'a Karmaşık Duygular İçerisinde Giren Yalnızlardan Komik Paylaşımlar

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
14.02.2025 - 13:26

Bugün 14 Şubat... Her yerde çiçekler, kalpler, güzel sözler ve aşkın anlamını anlatan semboller var. Ancak... Bu Sevgililer Günü diğer günler gibi çok kapsayıcı değil. Yalnız olanlar veya yalnız olmayı tercih edenler de var. 14 Şubat kutlayanlar kümesinin dışında olup bu önemli gün hakkında kıymetli fikirlerini mizah yoluyla verenler de...

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Dün şöyle bir soru sorulmuştu.

Dün şöyle bir soru sorulmuştu.
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Hediyeler de geldi.

Hediyeler de geldi.
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Ama sevgilisi olanlar Insta'ya dadanırken derdo tayfa Twitter'daydı.

Ama sevgilisi olanlar Insta'ya dadanırken derdo tayfa Twitter'daydı.
twitter.com

Kampanya da var.

Kampanya da var.
twitter.com

Feriha'dan bir kesit...

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Hiç alakası olmayanlar...

Hiç alakası olmayanlar...
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Öfkelenenler...

Öfkelenenler...
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Bir de story bataklığına düşenler...

Mentali bozanlar...

Mentali bozanlar...
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Sorgulayanlar...

Sorgulayanlar...
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Denk getiremeyenler...

Denk getiremeyenler...
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Yapay zekayı işin içine katanlar...

Yapay zekayı işin içine katanlar...
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Söz Sinan Engin'de...

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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