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Sabır Sınırları Zorlanınca Sosyal Medyada Ağzını Bozan Ünlüler

Sabır Sınırları Zorlanınca Sosyal Medyada Ağzını Bozan Ünlüler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
13.02.2025 - 12:24

Sosyal medyanın nispeten özgür bir ortam olması burada sarfedilen sözlerin normalden daha ağır olmasına neden olabiliyor. Sıradan vatandaşlar bazı durumlara tepkilerini pek hoş olmayan tabirlerle verebiliyor. Ancak bazen ünlüler de bir şeylere sinirlenip ağzını bozabiliyor. İşte ünlülerin ağzını bozduğu durumlar...

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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