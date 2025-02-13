Sabır Sınırları Zorlanınca Sosyal Medyada Ağzını Bozan Ünlüler
Sabır Sınırları Zorlanınca Sosyal Medyada Ağzını Bozan Ünlüler
Sosyal medyanın nispeten özgür bir ortam olması burada sarfedilen sözlerin normalden daha ağır olmasına neden olabiliyor. Sıradan vatandaşlar bazı durumlara tepkilerini pek hoş olmayan tabirlerle verebiliyor. Ancak bazen ünlüler de bir şeylere sinirlenip ağzını bozabiliyor. İşte ünlülerin ağzını bozduğu durumlar...
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Demet Akalın Twitter'ı en içten şekilde kullanan ünlülerin başında geliyor. Bazen verdiği yanıtlar en sıkı takipçilerini bile şaşırtabiliyor.
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Fatih Altaylı da sözünü sakınmayanlar arasında.
Kendisini eleştiren bir doktora şu yanıtı vermişti.
Dilan Telkök de İngilizce açıklama yapmasını eleştiren takipçisine şu yanıtı vermişti.
İrem Derici de bildiğimiz İrem Derici!
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Seda Sayan bir dönem reytingleri düşük olmasına rağmen sürekli program sunduğu için ağır eleştirilere maruz kalmış, sonunda birine patlamıştı.
Adanalı ve Sıla gibi dizilerle sektöre damga vurup birden inzivaya çekilen Mehmet Akif Alakurt da eleştirileri sert bir şekilde yanıtlayanlardan...
Acun Ilıcalı'nın eski eşi influencer Şeyma Subaşı sponsorluk nedeniyle ceza almış. Sonraki paylaşımında hashtagin içine tepkisini gizlemişti.
Sıkı bir Fenerbahçe taraftarı olan Fettah Can, teknik direktör Jose Mourinho'nun oynattığı oyundan memnun değil.
Sonrasında tatlıya bağlansa da Cem Yılmaz ve Hakan Hepcan'ın yaşadığı diyalog da akıllarda.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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