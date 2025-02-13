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Çocukluğunu Kahveye Çıkarma Akımıyla Hunharca Dalga Geçen Mizahşörler

Çocukluğunu Kahveye Çıkarma Akımıyla Hunharca Dalga Geçen Mizahşörler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
13.02.2025 - 10:40

Küçüklüğünü veya çocukluğunu kahveye çıkarmak, buluşmak gibi kalıplarla kullanılan bir akım türedi. İnsanlar çocukluklarıyla konuşarak ne hayal edip ne olduklarını, neye ulaşıp neye ulaşamadıklarını, çocuklukta önlerine koydukları hedeflerin ne kadarını gerçekleştirdiklerini sorguluyor. Pek çok kişiyi duygulandıran bu akıma duygulanmayan, bu tip videoları absürt bulup dalga geçenler de var. Biz de onlara söz verdik.

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Akım şu şekilde. Çocukluğuyla kahve içmeye çıkanlar ne istemiştik ne olduk başlıklı bir içsel muhasebeye giriyor.

Akım şu şekilde. Çocukluğuyla kahve içmeye çıkanlar ne istemiştik ne olduk başlıklı bir içsel muhasebeye giriyor.

Tabii akıma uyanlar kadar, akımla dalga geçen de var.

Tabii akıma uyanlar kadar, akımla dalga geçen de var.
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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