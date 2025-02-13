Çocukluğunu Kahveye Çıkarma Akımıyla Hunharca Dalga Geçen Mizahşörler

Küçüklüğünü veya çocukluğunu kahveye çıkarmak, buluşmak gibi kalıplarla kullanılan bir akım türedi. İnsanlar çocukluklarıyla konuşarak ne hayal edip ne olduklarını, neye ulaşıp neye ulaşamadıklarını, çocuklukta önlerine koydukları hedeflerin ne kadarını gerçekleştirdiklerini sorguluyor. Pek çok kişiyi duygulandıran bu akıma duygulanmayan, bu tip videoları absürt bulup dalga geçenler de var. Biz de onlara söz verdik.