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Cuk Oturan Deyimlerden Dizilerdeki Casting Seçimlerine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Cuk Oturan Deyimlerden Dizilerdeki Casting Seçimlerine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
12.02.2025 - 18:08

Twitter'da yapılan komik paylaşımlar Instagram'dan TikTok'a tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan tweetler farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da Twitter'ı mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi Çarşamba günü de mizah timeline'ı dolu doluydu. Bakalım en çok nelere gülünmüş?

İyi eğlenceler 😇

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Başlıyoruz!

Başlıyoruz!
twitter.com

Çok doğru!

Çok doğru!
twitter.com

Deyimin nereden geldiğini sorarlarsa...

Deyimin nereden geldiğini sorarlarsa...
twitter.com

Önemli bir tespit geldi.

Önemli bir tespit geldi.
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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Servisi de bekletmiyorsan çok iyi.

Servisi de bekletmiyorsan çok iyi.
twitter.com

Bazı casting eleştirileri...

Bazı casting eleştirileri...
twitter.com

Biraz acele olmadı mı?

Biraz acele olmadı mı?
twitter.com

🤔

🤔
twitter.com

Bu kadar yetmez zaten.

Bu kadar yetmez zaten.
twitter.com
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Bir anekdot

Bir anekdot
twitter.com

👇

👇
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Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
twitter.com

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Bu içerikler de tam senlik 👍

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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