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Sevgililer Günü'ne Yalnız Girmelerini Mizaha Dönüştüren Kişiler

Sevgililer Günü'ne Yalnız Girmelerini Mizaha Dönüştüren Kişiler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
12.02.2025 - 11:14

Sevgililer Günü yaklaşıyor. Hayatında özel birileri olanlar planlar yapıyor, hediyeler seçiyor, o güne dair planlar yapıyor. Peki 14 Şubat'a yalnız girecek sessiz ama kalabalık topluluk? Sevgililer Günü'ne sevgilisiz girecek olanları ve bunu dert etmeyip bu özel günü mizahına alet edenlere göz atalım.

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Temsili capsler ortaya çıktı.

Temsili capsler ortaya çıktı.
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Neyse ki planı olanlar da var.

Neyse ki planı olanlar da var.
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Farklı planları olanlar...

Farklı planları olanlar...
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Memurlar da topa girdi.

Memurlar da topa girdi.
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Son güne kalanlar...

Son güne kalanlar...
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Dürüst olanlar da var...

Dürüst olanlar da var...
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Alternatif etkinlikler...

Alternatif etkinlikler...
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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