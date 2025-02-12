Sevgililer Günü'ne Yalnız Girmelerini Mizaha Dönüştüren Kişiler
Sevgililer Günü'ne Yalnız Girmelerini Mizaha Dönüştüren Kişiler
Sevgililer Günü yaklaşıyor. Hayatında özel birileri olanlar planlar yapıyor, hediyeler seçiyor, o güne dair planlar yapıyor. Peki 14 Şubat'a yalnız girecek sessiz ama kalabalık topluluk? Sevgililer Günü'ne sevgilisiz girecek olanları ve bunu dert etmeyip bu özel günü mizahına alet edenlere göz atalım.
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Temsili capsler ortaya çıktı.
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Neyse ki planı olanlar da var.
Farklı planları olanlar...
Memurlar da topa girdi.
Son güne kalanlar...
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Dürüst olanlar da var...
Alternatif etkinlikler...
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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