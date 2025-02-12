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"Senden Önce Senden Sonra" Konseptini Çok Yanlış Anlayan Pastacı Viral Oldu

"Senden Önce Senden Sonra" Konseptini Çok Yanlış Anlayan Pastacı Viral Oldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
12.02.2025 - 15:48

Sosyal medyanın da etkisiyle her geçen gün yeni bir konsepte, yeni ürünlere şahit oluyoruz. Bundan birkaç yıl önce ülkemizde bulunmayan cinsiyet partilerinden tutun üstünde 'Better Together' yazan nişan fonlarına her yeni trendi kanıksıyoruz üstüne bunu popüler hale getiriyoruz. Son zamanlarda çokça sipariş verilen ürünlerin başında da farklı tasarımlı pastalar var. İnsanların sevdiklerine hediye ettiği bu pastaların en trendi de 'senden önce senden sonra' diye iki farklı tasarıma sahip pastalar. Ancak pastacıların da yuva yıkmamak adına bazı durumlara dikkat etmesi gerekebiliyor.

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Senden önce senden sonra pastaları oldukça popüler...

Senden önce senden sonra pastaları oldukça popüler...

Senden önce yazan kısım genelde çikolatalı veya kakaolu olup o kişiden önceki hayatının karanlık olduğunu simgelerken...

Senden önce yazan kısım genelde çikolatalı veya kakaolu olup o kişiden önceki hayatının karanlık olduğunu simgelerken...

Senden sonra yazan kısım da genellikle renkli veya meyveli bir tasarımla o kişinin hayatınıza girdikten sonra geçirttiği olumlu dönüşümü simgeliyor.

Ancak bir pastacı durumu yanlış anladı.

Ancak bir pastacı durumu yanlış anladı.
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Ve sosyal medyada viral oldu.

Ve sosyal medyada viral oldu.
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Gelelim tepkilere...

Gelelim tepkilere...
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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