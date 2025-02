"Senden Önce Senden Sonra" Konseptini Çok Yanlış Anlayan Pastacı Viral Oldu

Sosyal medyanın da etkisiyle her geçen gün yeni bir konsepte, yeni ürünlere şahit oluyoruz. Bundan birkaç yıl önce ülkemizde bulunmayan cinsiyet partilerinden tutun üstünde 'Better Together' yazan nişan fonlarına her yeni trendi kanıksıyoruz üstüne bunu popüler hale getiriyoruz. Son zamanlarda çokça sipariş verilen ürünlerin başında da farklı tasarımlı pastalar var. İnsanların sevdiklerine hediye ettiği bu pastaların en trendi de 'senden önce senden sonra' diye iki farklı tasarıma sahip pastalar. Ancak pastacıların da yuva yıkmamak adına bazı durumlara dikkat etmesi gerekebiliyor.