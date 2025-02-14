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Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri

Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
14.02.2025 - 16:26

Geçtiğimiz hafta alışamadığımız ismi X olan Twitter'da eğlenceli paylaşımlar gördük. Yine ilişkilerini, ailelerini, gördükleri komik sahneleri paylaşanlar da oldu hazırcevaplılıkla alıntılama özelliğinin hakkını veren de... Bakalım geçtiğimiz hafta en çok hangi paylaşımlara gülünmüş?

İyi eğlenceler 🚀

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Bir tasarım harikasıyla başlayalım.

Bir tasarım harikasıyla başlayalım.
twitter.com

Havalar da soğudu malumunuz...

Havalar da soğudu malumunuz...
twitter.com

Matematik yoksunluğu çekenler...

Matematik yoksunluğu çekenler...
twitter.com

Biraz da düz adamlık ekleyelim.

Biraz da düz adamlık ekleyelim.
twitter.com

Bizim kültürümüzde böyle şeyler yok!

Bizim kültürümüzde böyle şeyler yok!
twitter.com
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O yüzden...

O yüzden...
twitter.com

Nereden?

Nereden?
twitter.com

Biraz da hayaller...

Biraz da hayaller...
twitter.com

Salçalı yapsalar dert... Yapmasalar dert...

Salçalı yapsalar dert... Yapmasalar dert...
twitter.com

Biraz da hayattan...

Biraz da hayattan...
twitter.com
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İnsan bir Mykonos falan arıyor.

İnsan bir Mykonos falan arıyor.
twitter.com

Fazla net!

Fazla net!
twitter.com

Örnek birey!

Örnek birey!
twitter.com

Mantıklı.

Mantıklı.
twitter.com

Bir uyarı...

Bir uyarı...
twitter.com
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Kaçmaz!

Kaçmaz!
twitter.com

Çözmek zaman alabiliyor.

Çözmek zaman alabiliyor.
twitter.com

Cuk olmuş.

Cuk olmuş.
twitter.com

Denebilir...

Denebilir...
twitter.com

Bu da örnek vatandaş...

Bu da örnek vatandaş...
twitter.com
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Turabi'den de gaz almış olabilir.

Turabi'den de gaz almış olabilir.
twitter.com

Yol anksiyetesi...

Yol anksiyetesi...
twitter.com

Haftaya görüşmek üzere 👋

Haftaya görüşmek üzere 👋
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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