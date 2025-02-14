Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri
Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri
Geçtiğimiz hafta alışamadığımız ismi X olan Twitter'da eğlenceli paylaşımlar gördük. Yine ilişkilerini, ailelerini, gördükleri komik sahneleri paylaşanlar da oldu hazırcevaplılıkla alıntılama özelliğinin hakkını veren de... Bakalım geçtiğimiz hafta en çok hangi paylaşımlara gülünmüş?
İyi eğlenceler 🚀
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Bir tasarım harikasıyla başlayalım.
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Havalar da soğudu malumunuz...
Matematik yoksunluğu çekenler...
Biraz da düz adamlık ekleyelim.
Bizim kültürümüzde böyle şeyler yok!
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O yüzden...
Nereden?
Biraz da hayaller...
Salçalı yapsalar dert... Yapmasalar dert...
Biraz da hayattan...
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İnsan bir Mykonos falan arıyor.
Fazla net!
Örnek birey!
Mantıklı.
Bir uyarı...
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Kaçmaz!
Çözmek zaman alabiliyor.
Cuk olmuş.
Denebilir...
Bu da örnek vatandaş...
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Turabi'den de gaz almış olabilir.
Yol anksiyetesi...
Haftaya görüşmek üzere 👋
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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