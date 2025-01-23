İntikam Duygun Ne Kadar Yüksek?
İntikam Duygun Ne Kadar Yüksek?
Hayatımızda başımıza gelen ve bizi derinden etkileyen şeyler içimizden bir türlü atamayız. Bu içimizden atamadığımız şeylerde bizim zamanla öfke ve kim duygumuzu arttırabilir. Yaşadığımız şeylerin intikamını almak istemek çok insani bir duygu olmakla beraber fazlası da öncelikle kendimize zarar verir.
İntikam Duygun Ne Kadar Yüksek?
Haydiiii!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Cinsiyetini seçer misin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Yaşını da seçer misin?
3. Bir arkadaşın seni ciddi şekilde hayal kırıklığına uğratmışsa, ne yaparsın?
4. Birisi sana yalan söylese, tepkin nasıl olur?
5. Birinin seni başkalarına kötüleyip hakkında yalanlar söylediğini öğrensen, ne yaparsın?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Birinin sana sürekli olarak zarar verdiğini düşünüyorsan, ne yaparsın?
7. Seni çok üzmüş ve güvenini sarsmış birinin, pişman olduğunu söylediğinde, nasıl tepki verirsin?
8. İnsanların sana yaptığı veya söylediği şeyleri kolaylıkla unutur musun?
9. Peki sen ne için başarılı olmak istiyorsun?
10. Son olarak çıkar için birilerini hayatında tuttun mu?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İntikam duygun düşük!
İntikam duygun orta!
İntikam duygun yüksek!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın