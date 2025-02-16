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Patronu Tarafından Mobbing Yapılarak İstifaya Zorlanan 18 Yaşındaki Çocuğun Haklı İsyanı

Patronu Tarafından Mobbing Yapılarak İstifaya Zorlanan 18 Yaşındaki Çocuğun Haklı İsyanı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
16.02.2025 - 22:26

Henüz 18 yaşında, üniversite okurken bir yandan da çalışarak geçimini sağlamaya çalışan bir genç, iş yerinde beklenmedik bir baskıyla karşı karşıya kaldı. Başta belirlenen çalışma saatlerine uyulacağı söylense de zamanla fazladan mesai dayatılmaya başlandı. Ekstra çalışmayı reddettiğinde ise tehdit ve mobbing devreye girdi. Sonunda istifaya zorlanan genç, hakkını savunmak için tepki gösterdi.  

İşte yaşananlar…👇

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Zaman zaman işverenlerin, bazı haklardan kaçınmak için çalışanları istifaya zorladığını duymuş olabilirsiniz.

Zaman zaman işverenlerin, bazı haklardan kaçınmak için çalışanları istifaya zorladığını duymuş olabilirsiniz.

Geçtiğimiz günlerde bir kişi, Reddit'te bir olaydan bahsetti. Çok bilinen bir döner zincirinde çalışan 18 yaşındaki kişi, patronun zorlamalarıyla istifa etmek durumunda kaldı.

Geçtiğimiz günlerde bir kişi, Reddit'te bir olaydan bahsetti. Çok bilinen bir döner zincirinde çalışan 18 yaşındaki kişi, patronun zorlamalarıyla istifa etmek durumunda kaldı.

Paylaştığı WhatsApp konuşmalarında ise patronun maaşı vermemek için adeta takla attığı görülüyor.

Paylaştığı WhatsApp konuşmalarında ise patronun maaşı vermemek için adeta takla attığı görülüyor.

Sonrasında tutanak tutmakla tehdit edilen işçi şikayetini de dile getiriyor.

Sonrasında tutanak tutmakla tehdit edilen işçi şikayetini de dile getiriyor.

'Merhaba arkadaşlar, 18 yaşında bir üniversite öğrencisiyim. Ankara’da bilindik bir dürümcüde part-time işe girdim. Üniversite 4 gün olacağı için cuma, cumartesi ve pazar günleri 10 saat çalışarak haftalık 30 saati tamamlayacaktım (müdür 4 gün gösterileceğimi söylemişti).  

Geçen hafta bu şekilde çalıştım, ancak bu hafta 4 gün gelmem gerektiğini söylediler. Bugün işe gittiğimde, sabah bir mesaj atılmış: 'Yarın saat 9'da herkes iş yerinde olsun, yangın tatbikatı yapılacak.' (Perşembe günü için.)  

Cuma Sevgililer Günü olduğu için perşembe günü şehir dışına çıkacağımı ve gelemeyeceğimi belirttim. Müdüre de durumu anlattım ama 'Yarın geleceksin, yoksa çıkışını veririm.' dedi. 'Verirsen ver, ben yarın gelemem, biletimi aldım.' diye cevap verdim.  

Gece 23:45’te çıkarken şef bana bir istifa dilekçesi verdi ve 'Bunu eve gidince doldur.' dedi. Çalıştığım günlerin parasını alabilir miyim?'

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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