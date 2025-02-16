Patronu Tarafından Mobbing Yapılarak İstifaya Zorlanan 18 Yaşındaki Çocuğun Haklı İsyanı

'Merhaba arkadaşlar, 18 yaşında bir üniversite öğrencisiyim. Ankara’da bilindik bir dürümcüde part-time işe girdim. Üniversite 4 gün olacağı için cuma, cumartesi ve pazar günleri 10 saat çalışarak haftalık 30 saati tamamlayacaktım (müdür 4 gün gösterileceğimi söylemişti).

Geçen hafta bu şekilde çalıştım, ancak bu hafta 4 gün gelmem gerektiğini söylediler. Bugün işe gittiğimde, sabah bir mesaj atılmış: 'Yarın saat 9'da herkes iş yerinde olsun, yangın tatbikatı yapılacak.' (Perşembe günü için.)

Cuma Sevgililer Günü olduğu için perşembe günü şehir dışına çıkacağımı ve gelemeyeceğimi belirttim. Müdüre de durumu anlattım ama 'Yarın geleceksin, yoksa çıkışını veririm.' dedi. 'Verirsen ver, ben yarın gelemem, biletimi aldım.' diye cevap verdim.

Gece 23:45’te çıkarken şef bana bir istifa dilekçesi verdi ve 'Bunu eve gidince doldur.' dedi. Çalıştığım günlerin parasını alabilir miyim?'