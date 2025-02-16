Patronu Tarafından Mobbing Yapılarak İstifaya Zorlanan 18 Yaşındaki Çocuğun Haklı İsyanı
Patronu Tarafından Mobbing Yapılarak İstifaya Zorlanan 18 Yaşındaki Çocuğun Haklı İsyanı
Henüz 18 yaşında, üniversite okurken bir yandan da çalışarak geçimini sağlamaya çalışan bir genç, iş yerinde beklenmedik bir baskıyla karşı karşıya kaldı. Başta belirlenen çalışma saatlerine uyulacağı söylense de zamanla fazladan mesai dayatılmaya başlandı. Ekstra çalışmayı reddettiğinde ise tehdit ve mobbing devreye girdi. Sonunda istifaya zorlanan genç, hakkını savunmak için tepki gösterdi.
İşte yaşananlar…👇
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Zaman zaman işverenlerin, bazı haklardan kaçınmak için çalışanları istifaya zorladığını duymuş olabilirsiniz.
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Geçtiğimiz günlerde bir kişi, Reddit'te bir olaydan bahsetti. Çok bilinen bir döner zincirinde çalışan 18 yaşındaki kişi, patronun zorlamalarıyla istifa etmek durumunda kaldı.
Paylaştığı WhatsApp konuşmalarında ise patronun maaşı vermemek için adeta takla attığı görülüyor.
Sonrasında tutanak tutmakla tehdit edilen işçi şikayetini de dile getiriyor.
Kullanıcılardan yorumlar gecikmedi...
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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