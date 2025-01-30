Aşk, hayatımızın en büyülü ve karmaşık duygularından biri. Kimi zaman kalbimizi hızlandıran bir heyecan, kimi zaman da bizi derin düşüncelere daldıran bir melankoli. Peki ya sizin aşkınız? Onun gücünü hiç ölçtünüz mü? Sizinle birlikte olduğunuz kişiye olan duygularınızın derinliğini, yoğunluğunu ve kalıcılığını hiç merak ettiniz mi?

Sizin Aşkınız Ne Kadar Güçlü?

Haydiii!