Sizin Aşkınız Ne Kadar Güçlü?
Sizin Aşkınız Ne Kadar Güçlü?
Aşk, hayatımızın en büyülü ve karmaşık duygularından biri. Kimi zaman kalbimizi hızlandıran bir heyecan, kimi zaman da bizi derin düşüncelere daldıran bir melankoli. Peki ya sizin aşkınız? Onun gücünü hiç ölçtünüz mü? Sizinle birlikte olduğunuz kişiye olan duygularınızın derinliğini, yoğunluğunu ve kalıcılığını hiç merak ettiniz mi?
Sizin Aşkınız Ne Kadar Güçlü?
Haydiii!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Sevgilinin en zor anlarında yanında olmayı tercih eder misin?
4. Birbirinizin hayallerine ne kadar destek oluyorsunuz?
5. Sevgilinin eksikliklerine karşı tutumun nasıl?
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6. Bir tartışmada, sevgilini dinlemeye ve anlamaya çalışır mısınız?
7. Sevgilinin geçmişini ne kadar kabul ediyorsun?
8. Onunla bir gelecek düşünüyor musun?
9. İlişkiniz boyunca kaç kere ayrıldınız?
10. Son olarak onu ne olursa olsun affedebilir misin?
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Sizin aşkınız biraz güçsüz!
Sizin aşkınız güçlü!
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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