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Kozmo Enerji Antenleriyle Merak Edilen Sorulara Cevap Arandı: "Ölümden Sonra Hayat Var mı?"

Kozmo Enerji Antenleriyle Merak Edilen Sorulara Cevap Arandı: "Ölümden Sonra Hayat Var mı?"

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
23.02.2025 - 19:32

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Kozmo enerji dünyasında yapılan ilginç bir çalışma, sosyal medyada büyük ilgi gördü. @sedahealing adlı içerik üreticisi, kozmo enerji antenlerini kullanarak merak edilen soruları cevaplamaya çalıştı. Seda Arslanoğlu’nun anlatımına göre, 'Kozmo enerji antenleri, benim yüksek benliğimle ve kolektif bilinçle uyumlu bakır antenlerdir. Bu antenler, geçmiş ve gelecek zamanla değil, yalnızca şimdiki zamanla ilgili bize bütünün katkısına olan cevapları verir.'

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Seda Arslanoğlu, kozmo enerji antenlerine "Sorduğum soruların cevabı evet ise dışa doğru açılın, hayır ise içe doğru kapanın" şeklinde bir direktif verdi.

Seda Arslanoğlu, kozmo enerji antenlerine "Sorduğum soruların cevabı evet ise dışa doğru açılın, hayır ise içe doğru kapanın" şeklinde bir direktif verdi.

Ardından, dikkat çekici sorular yöneltti. "Dünyadan başka gezegenlerde hayat var mı?" ve "Ölümlerden sonra hayat var mı?" gibi derin soruları, kozmo enerji antenlerine sordu.

Ardından, dikkat çekici sorular yöneltti. "Dünyadan başka gezegenlerde hayat var mı?" ve "Ölümlerden sonra hayat var mı?" gibi derin soruları, kozmo enerji antenlerine sordu.

Videonun tamamı ve soruların cevapları için👇📹

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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Mert Ökten

çok iyi çok iyi harika bu kafa çok iyi