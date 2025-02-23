Kozmo Enerji Antenleriyle Merak Edilen Sorulara Cevap Arandı: "Ölümden Sonra Hayat Var mı?"

Kozmo enerji dünyasında yapılan ilginç bir çalışma, sosyal medyada büyük ilgi gördü. @sedahealing adlı içerik üreticisi, kozmo enerji antenlerini kullanarak merak edilen soruları cevaplamaya çalıştı. Seda Arslanoğlu’nun anlatımına göre, 'Kozmo enerji antenleri, benim yüksek benliğimle ve kolektif bilinçle uyumlu bakır antenlerdir. Bu antenler, geçmiş ve gelecek zamanla değil, yalnızca şimdiki zamanla ilgili bize bütünün katkısına olan cevapları verir.'