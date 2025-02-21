Avrupalıların Türklere Hayranlığı Yüzyıllar Öncesine Dayanıyormuş: İşte "Turquerie" Akımı!

Son dönemde popülerleşen 'Turkish Delight' akımı aslında yıllar öncesine dayanıyor olabilir mi? @nisaatk isimli içerik üreticisi, Avrupalıların Türk kültürüne duyduğu hayranlığın sadece günümüzle sınırlı olmadığını söyledi. Tarihçi olarak açıklamalarda bulunan içerik üreticisi, bu hayranlığın yüzyıllar önce de büyük bir fenomen haline geldiğini belirtti.