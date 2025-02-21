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Avrupalıların Türklere Hayranlığı Yüzyıllar Öncesine Dayanıyormuş: İşte "Turquerie" Akımı!

Avrupalıların Türklere Hayranlığı Yüzyıllar Öncesine Dayanıyormuş: İşte "Turquerie" Akımı!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
21.02.2025 - 18:58

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Son dönemde popülerleşen 'Turkish Delight' akımı aslında yıllar öncesine dayanıyor olabilir mi? @nisaatk isimli içerik üreticisi, Avrupalıların Türk kültürüne duyduğu hayranlığın sadece günümüzle sınırlı olmadığını söyledi. Tarihçi olarak açıklamalarda bulunan içerik üreticisi, bu hayranlığın yüzyıllar önce de büyük bir fenomen haline geldiğini belirtti.

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İçerik üreticisinin anlatımına göre, o dönemde Avrupa'da, "Turquerie" adı verilen bir akım yaygındı. Avrupalılar, Türk kültürüne ait pek çok unsuru sahiplenmiş ve bunlara hayran kalmışlardı.

İçerik üreticisinin anlatımına göre, o dönemde Avrupa'da, "Turquerie" adı verilen bir akım yaygındı. Avrupalılar, Türk kültürüne ait pek çok unsuru sahiplenmiş ve bunlara hayran kalmışlardı.

Türk kahvesi içmek, Türk lokumu yemek ve kostümlü balolara Türk kıyafetleriyle katılmak, o dönemin Avrupalı elitleri arasında oldukça popülerdi.

Türk kahvesi içmek, Türk lokumu yemek ve kostümlü balolara Türk kıyafetleriyle katılmak, o dönemin Avrupalı elitleri arasında oldukça popülerdi.

Türkler, dönemin moda ikonları olarak kabul ediliyordu ve Türk kültürüne duyulan ilgi, dönemin sosyal yaşamında büyük bir yer tutuyordu. Yani son dönemlerde sosyal medyayı kasıp kavuran 'Turkish Delight' akımının temelleri aslında yıllar önceden atılmıştı!

"Turkish Delight" akımının detaylarından bu içeriğimizde bahsetmiştik👇

Detaylar için👇📹

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
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