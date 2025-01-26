Sen Aşık Olmaktan Korkuyor musun?

Sen aşık olmaktan korkmuyorsun, aslında sevmekten korkuyorsun. Korkun, seni tüm kalbinle birine bağlamanın ne kadar savunmasızlaştırıcı olduğunun farkında olmandan geliyor. Aşk, her şeyin güvende olduğu bir liman gibi değil; tersine, seni en derin duygularına, en kırılgan hallerine çıkaran bir deniz gibi. Gerçekten sevmek, o denize atlamak gibi. Hem kendini hem karşındakini tamamen açmak demek. Ama bazen bu kadar derin bir bağlılık, seni kaybetme, kırılma, hayal kırıklığına uğrama ihtimaliyle yüzleştiriyor. Ve işte tam da bu yüzden, belki de aşık olmaktan değil, bu bağlılığın getireceği sorumluluktan ve olası kayıplardan korkuyorsun. Ama asıl mesele, aşkın sadece kalbinin bir parçasını değil, seni bütünüyle değiştirecek bir güce sahip olması. Yine de, kalp ve akıl arasında dengeyi bulabilmek, belki de en büyük cesaret.