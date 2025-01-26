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Sen Aşık Olmaktan Korkuyor musun?

Sen Aşık Olmaktan Korkuyor musun?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
26.01.2025 - 15:01

Aşkın heyecan verici, çarpıcı ve beklenmedik bir yolculuk olduğunu hepimiz biliyoruz. Ancak, bazılarımız için bu yolculuk biraz korkutucu olabilir. Aşık olmaktan korkuyor olabilirsiniz. Belki de aşk hayatınızın neden istediğiniz gibi gitmediğinin cevabı budur.

Sen Aşık Olmaktan Korkuyor musun?

Haydiiii!

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1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Aşk senin için genellikle nasıl bir duygu?

3. Aşk senin için genellikle nasıl bir duygu?

4. Aşık olma düşüncesi sana nasıl hissettirir?

4. Aşık olma düşüncesi sana nasıl hissettirir?

5. Aşkı daha çok idealize eder misin yoksa gerçekçi bir şekilde mi düşünürsün?

5. Aşkı daha çok idealize eder misin yoksa gerçekçi bir şekilde mi düşünürsün?
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6. Aşkın seni nasıl değiştirmesinden korkarsın?

6. Aşkın seni nasıl değiştirmesinden korkarsın?

7. Aşkı gerçekten bulabileceğine inanıyor musun?

8. Birine aşık olduktan sonra, kaybetme korkusu seni ne kadar etkiler?

8. Birine aşık olduktan sonra, kaybetme korkusu seni ne kadar etkiler?

9. Aşkı yaşamak için kendini yeterince hazır hissediyor musun?

10. Son olarak flörtlerin ne kadar sürüyor?

10. Son olarak flörtlerin ne kadar sürüyor?
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Sen aşık olmaktan korkuyorsun!

Sen aşık olmaktan korkuyorsun çünkü geçmişte yaşadığın acılar, kalbini kapalı tutmanı sağladı. Bir zamanlar derin bir sevdaya düştüğünde, o sevda seni çok yaraladı. Belki de seni terk eden ya da seni anlayamayan birini sevmiş olmanın getirdiği kırıklık, seni korumaya yönelik bir duvar ördü. O duvar, belki seni geçici bir süreliğine güvende tutuyor gibi hissettirse de, aslında seni gerçek anlamda mutlu olabileceğin bir bağlantıdan da uzaklaştırıyor. Aşk, başta korkutucu ve belirsiz görünebilir; çünkü sevgi, kendini tamamen teslim etmek ve güvenmek demek. Ama bir yandan da, hayatındaki en derin ve en anlamlı duyguları, en saf halleriyle deneyimleme fırsatıdır. Belki de korkun, aşkın seni yeniden yaralayacağından, geçmişteki acıların tekrar açığa çıkacağından kaynaklanıyor. Ama unutma, her yeni sevda, bir başka başlangıçtır ve hayatın en değerli öğelerinden biriyle tanışma şansı sunar.

Sen aşık olmaktan korkmuyorsun!

Sen aşık olmaktan korkmuyorsun, aslında sevmekten korkuyorsun. Korkun, seni tüm kalbinle birine bağlamanın ne kadar savunmasızlaştırıcı olduğunun farkında olmandan geliyor. Aşk, her şeyin güvende olduğu bir liman gibi değil; tersine, seni en derin duygularına, en kırılgan hallerine çıkaran bir deniz gibi. Gerçekten sevmek, o denize atlamak gibi. Hem kendini hem karşındakini tamamen açmak demek. Ama bazen bu kadar derin bir bağlılık, seni kaybetme, kırılma, hayal kırıklığına uğrama ihtimaliyle yüzleştiriyor. Ve işte tam da bu yüzden, belki de aşık olmaktan değil, bu bağlılığın getireceği sorumluluktan ve olası kayıplardan korkuyorsun. Ama asıl mesele, aşkın sadece kalbinin bir parçasını değil, seni bütünüyle değiştirecek bir güce sahip olması. Yine de, kalp ve akıl arasında dengeyi bulabilmek, belki de en büyük cesaret.

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Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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