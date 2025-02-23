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AKP Yeni Yönetim Listesi Belli Oldu: Mesut Özil Var Süleyman Soylu Yok!

AKP Yeni Yönetim Listesi Belli Oldu: Mesut Özil Var Süleyman Soylu Yok!

AK Parti
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
23.02.2025 - 12:20

AKP’nin 8. Olağan Büyük Kongresi bugün Ankara’da yapılıyor. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tek aday olarak girdiği kongrede AKP’nin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu da belli oldu. Partinin önde gelen isimlerinden Süleyman Soylu ve Özlem Zengin gibi isimler yeni MKYK’da yer almadı. Eski futbolcu Mesut Özil yeni parti yönetiminde yer alırken, İYİ Parti’den AKP’ye geçen 5 isim de yeni MKYK’da kendine yer buldu.

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AKP’nin kongresi bugün Ankara Ankara Spor Salonu’nda başladı. Merakla beklenen AKP MKYK listesi de ortaya çıktı.

AKP’nin kongresi bugün Ankara Ankara Spor Salonu’nda başladı. Merakla beklenen AKP MKYK listesi de ortaya çıktı.

AKP’nin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nda önemli değişikliler yaşandı. Özlem Zengin ve Süleyman Soylu gibi partinin tanınan isimleri yeni MKYK’da yer almadı. Bülent Arınç’ın oğlu Ahmet Mücahit Arınç ile Melih Gökçek’in oğlu Osman Gökçek ise yeni MKYK’da yer aldı.

Eski futbolcu Mesut Özil de yeni parti yönetimine sürpriz isimlerden oldu.

Eski futbolcu Mesut Özil de yeni parti yönetimine sürpriz isimlerden oldu.

AKP MKYK’daki en büyük sürprizlerden biri Mesut Özil oldu. İddia edildiği gibi Sinan Akçıl’ın yer almadığı MKYK’da, Mesut Özil kendine buldu. Mesut Özil, Türkiye Milli Takımı’nı seçmek yerine Almanya Milli Takımı’nı seçmesiyle eleştiriliyordu.

AKP’nin yeni MKYK’sında İYİ Parti’den ayrılan 5 isim de yer aldı.

AKP’nin yeni MKYK’sında İYİ Parti’den ayrılan 5 isim de yer aldı.

İYİ Parti’den AKP’ye geçen Dursun Ataş, İdris Nebi Hatipoğlu, Kürşad Zorlu, Seyithan İzsiz ve Ünal Karaman yeni MKYK’da yer aldı. Ayrıca Gelecek Partisi’nden Nedim Yamalı ve Serap Yazıcı da yeni parti yönetimine girdi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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