AKP Yeni Yönetim Listesi Belli Oldu: Mesut Özil Var Süleyman Soylu Yok!
AKP Yeni Yönetim Listesi Belli Oldu: Mesut Özil Var Süleyman Soylu Yok!
AKP’nin 8. Olağan Büyük Kongresi bugün Ankara’da yapılıyor. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tek aday olarak girdiği kongrede AKP’nin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu da belli oldu. Partinin önde gelen isimlerinden Süleyman Soylu ve Özlem Zengin gibi isimler yeni MKYK’da yer almadı. Eski futbolcu Mesut Özil yeni parti yönetiminde yer alırken, İYİ Parti’den AKP’ye geçen 5 isim de yeni MKYK’da kendine yer buldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
AKP’nin kongresi bugün Ankara Ankara Spor Salonu’nda başladı. Merakla beklenen AKP MKYK listesi de ortaya çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Eski futbolcu Mesut Özil de yeni parti yönetimine sürpriz isimlerden oldu.
AKP’nin yeni MKYK’sında İYİ Parti’den ayrılan 5 isim de yer aldı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın