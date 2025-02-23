AKP Yeni Yönetim Listesi Belli Oldu: Mesut Özil Var Süleyman Soylu Yok!

AKP’nin 8. Olağan Büyük Kongresi bugün Ankara’da yapılıyor. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tek aday olarak girdiği kongrede AKP’nin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu da belli oldu. Partinin önde gelen isimlerinden Süleyman Soylu ve Özlem Zengin gibi isimler yeni MKYK’da yer almadı. Eski futbolcu Mesut Özil yeni parti yönetiminde yer alırken, İYİ Parti’den AKP’ye geçen 5 isim de yeni MKYK’da kendine yer buldu.