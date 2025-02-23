AKP’de Kongre Zamanı: Yeni MKYK Belli Olacak
AKP’de Kongre Zamanı: Yeni MKYK Belli Olacak
AKP’de bugün 8. Olağan Büyük Kongresi heyecanı yaşanacak. Ankara’da düzenlenecek kongreye, Türkiye’nin çeşitli yerlerinden 100 binden fazla kişinin katılacağı iddia ediliyor. AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kongrede yapacağı konuşma da merakla bekleniyor. Kongrede partinin yeni MKYK’sı belli olacak. AKP’nin hükümet değişikliğini ise ertelediği iddia ediliyor.
İşte AKP 8. Olağan Büyük Kongresi ile ilgili tüm detaylar 👇
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“Adında AK, Işığında İstikbal” sloganıyla düzenlenen kongre, Ankara Spor Salonu’nda yapılacak.
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise katılmayacağı kongre için özel bir çiçek aranjmanı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapacağı konuşma bekleniyor.
AKP MKYK aday listesi 👇
AKP’de konuşulan hükümet değişikliğinin ise kongreden sonraya ertelendiği iddia ediliyor.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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