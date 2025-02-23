AKP’de Kongre Zamanı: Yeni MKYK Belli Olacak

AKP’de bugün 8. Olağan Büyük Kongresi heyecanı yaşanacak. Ankara’da düzenlenecek kongreye, Türkiye’nin çeşitli yerlerinden 100 binden fazla kişinin katılacağı iddia ediliyor. AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kongrede yapacağı konuşma da merakla bekleniyor. Kongrede partinin yeni MKYK’sı belli olacak. AKP’nin hükümet değişikliğini ise ertelediği iddia ediliyor.

İşte AKP 8. Olağan Büyük Kongresi ile ilgili tüm detaylar 👇