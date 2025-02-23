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AKP’de Kongre Zamanı: Yeni MKYK Belli Olacak

AKP’de Kongre Zamanı: Yeni MKYK Belli Olacak

AK Parti
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
23.02.2025 - 10:54

AKP’de bugün 8. Olağan Büyük Kongresi heyecanı yaşanacak. Ankara’da düzenlenecek kongreye, Türkiye’nin çeşitli yerlerinden 100 binden fazla kişinin katılacağı iddia ediliyor. AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kongrede yapacağı konuşma da merakla bekleniyor. Kongrede partinin yeni MKYK’sı belli olacak. AKP’nin hükümet değişikliğini ise ertelediği iddia ediliyor.

İşte AKP 8. Olağan Büyük Kongresi ile ilgili tüm detaylar 👇

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“Adında AK, Işığında İstikbal” sloganıyla düzenlenen kongre, Ankara Spor Salonu’nda yapılacak.

“Adında AK, Işığında İstikbal” sloganıyla düzenlenen kongre, Ankara Spor Salonu’nda yapılacak.

Kongreye, davet edilen 9 siyasi parti temsilcinin yanında çok sayıda yabancı siyasetçi, büyükelçi ve uluslararası kuruluşların temsilcilerinin de katılması bekleniyor. Ayrıca Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen 100 binden fazla AKP’li vatandaşın da kongreyi takip edeceği iddia edildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise katılmayacağı kongre için özel bir çiçek aranjmanı gönderdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise katılmayacağı kongre için özel bir çiçek aranjmanı gönderdi.

Aranjmanda;

  • 1071 adet gül Malazgirt Zaferi'ni,

  • 1453 adet karanfil İstanbul’un Fethi’ni,

  • Türk Bayrağı çerçevesi birlik ve dayanışmayı,

  • 23 beyaz orkide ise AKP'nin 23 yıllık yönetimini temsil ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapacağı konuşma bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapacağı konuşma bekleniyor.

AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tek aday olması nedeniyle kongrede oylama yapılmayacak. Kongrede Erdoğan’ın yapacağı konuşma ve partinin yönetiminde yer alacak isimler merakla bekleniyor. İddiaya göre eski futbolcu Mesut Özil ile şarkıcı Sinan Akçıl AKP'de MKYK’da yer alacak isimler.

AKP MKYK aday listesi 👇

AKP MKYK aday listesi 👇

AKP’de konuşulan hükümet değişikliğinin ise kongreden sonraya ertelendiği iddia ediliyor.

AKP’de konuşulan hükümet değişikliğinin ise kongreden sonraya ertelendiği iddia ediliyor.

AKP, Haziran ayından TBMM için de değişikler yapacak. Kanuni düzenlemeler de sağlanırsa kabine değişiminin yazın olabileceği kulisteki bilgiler arasında yer alıyor. Kongrede, 26 Şubat'ta 71'inci yaşına girecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan için pasta kesileceği belirtiliyor.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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