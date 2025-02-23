Yarın (24 Şubat Pazartesi) Okullar Tatil mi? Hava Koşulları Nedeniyle Eğitime Ara Verilen İller

Samsun: İl genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamileler, engelliler ve 0-6 yaş çocuğu olan anneler de idari izinli sayılacaktır.

Bartın: İl genelindeki tüm özel ve resmi eğitim kurumlarında (kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul, liseler, halk eğitim, özel öğretim, gündüz bakımevleri ve Kur'an kursları) eğitime ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel ile çocuğu kreşe veya anaokuluna devam eden kadın personel de idari izinli sayılacaktır.

Kastamonu: Merkez ilçede yoğun kar yağışı, buzlanma ve şiddetli soğuk nedeniyle eğitim-öğretime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler ile hamileler de idari izinli sayılacaktır.

Giresun: İl genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarındaki gaziler, hamileler ve engelli personel de idari izinli sayılacaktır.

Zonguldak: Yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verilmiştir. Resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, kreşler, gündüz bakımevleri, çocuk kulüpleri ve rehabilitasyon merkezleri kapalı olacaktır. Ayrıca, malul, engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır.

Sinop: İl genelindeki tüm okullarda 24 Şubat Pazartesi günü eğitim ve öğretime ara verilmiştir.

Ordu: İl genelindeki tüm resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Kamu kurumlarındaki gaziler, hamileler, engelli personel ile 0-6 yaş çocuğu olan anneler de idari izinli sayılacaktır.

Rize: İl genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli, 8 yaş altı çocuğu bulunan anneler ve hamile personel de idari izinli sayılacaktır.

Trabzon: İl genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görev yapan engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacaktır.