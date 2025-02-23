Yarın (24 Şubat Pazartesi) Okullar Tatil mi? Hava Koşulları Nedeniyle Eğitime Ara Verilen İller
Yarın (24 Şubat Pazartesi) Okullar Tatil mi? Hava Koşulları Nedeniyle Eğitime Ara Verilen İller
24 Şubat 2025 Pazartesi günü, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Türkiye genelinde birçok ilde eğitim-öğretime ara verildi. Kar yağışı, buzlanma ve şiddetli soğuk hava koşulları, yerel yönetimlerin aldığı tedbirlerle birlikte eğitimi aksattı. Peki hangi illerde eğitime ara verildi? İstanbul'da okullar tatil mi?
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24 Şubat 2025 Pazartesi günü, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Türkiye genelinde birçok ilde eğitim-öğretime ara verildi.
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İşte 24 Şubat Pazartesi Günü Eğitime Ara Verilen İller
Yarın (24 Şubat Pazartesi) İstanbul'da Okullar Tatil mi?
Ankara'da Okullar Tatil mi?
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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