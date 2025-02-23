onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Yarın (24 Şubat Pazartesi) Okullar Tatil mi? Hava Koşulları Nedeniyle Eğitime Ara Verilen İller

Yarın (24 Şubat Pazartesi) Okullar Tatil mi? Hava Koşulları Nedeniyle Eğitime Ara Verilen İller

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
23.02.2025 - 19:30

24 Şubat 2025 Pazartesi günü, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Türkiye genelinde birçok ilde eğitim-öğretime ara verildi. Kar yağışı, buzlanma ve şiddetli soğuk hava koşulları, yerel yönetimlerin aldığı tedbirlerle birlikte eğitimi aksattı. Peki hangi illerde eğitime ara verildi? İstanbul'da okullar tatil mi?

Detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

24 Şubat 2025 Pazartesi günü, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Türkiye genelinde birçok ilde eğitim-öğretime ara verildi.

24 Şubat 2025 Pazartesi günü, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Türkiye genelinde birçok ilde eğitim-öğretime ara verildi.

İşte 24 Şubat Pazartesi Günü Eğitime Ara Verilen İller

İşte 24 Şubat Pazartesi Günü Eğitime Ara Verilen İller

  • Samsun: İl genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamileler, engelliler ve 0-6 yaş çocuğu olan anneler de idari izinli sayılacaktır.

  • Bartın: İl genelindeki tüm özel ve resmi eğitim kurumlarında (kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul, liseler, halk eğitim, özel öğretim, gündüz bakımevleri ve Kur'an kursları) eğitime ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel ile çocuğu kreşe veya anaokuluna devam eden kadın personel de idari izinli sayılacaktır.

  • Kastamonu: Merkez ilçede yoğun kar yağışı, buzlanma ve şiddetli soğuk nedeniyle eğitim-öğretime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler ile hamileler de idari izinli sayılacaktır.

  • Giresun: İl genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarındaki gaziler, hamileler ve engelli personel de idari izinli sayılacaktır.

  • Zonguldak: Yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verilmiştir. Resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, kreşler, gündüz bakımevleri, çocuk kulüpleri ve rehabilitasyon merkezleri kapalı olacaktır. Ayrıca, malul, engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır.

  • Sinop: İl genelindeki tüm okullarda 24 Şubat Pazartesi günü eğitim ve öğretime ara verilmiştir.

  • Ordu: İl genelindeki tüm resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Kamu kurumlarındaki gaziler, hamileler, engelli personel ile 0-6 yaş çocuğu olan anneler de idari izinli sayılacaktır.

  • Rize: İl genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli, 8 yaş altı çocuğu bulunan anneler ve hamile personel de idari izinli sayılacaktır.

  • Trabzon: İl genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görev yapan engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacaktır.

  • Artvin: İl genelindeki tüm eğitim kurumlarında 24 Şubat Pazartesi günü eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görevli engelli, hamile ve bakmakla yükümlü olduğu engelli çocuğu bulunanlar ile anaokulu ve kreşe devam eden çocuğu bulunan kadın personel de idari izinli sayılacaktır.

Yarın (24 Şubat Pazartesi) İstanbul'da Okullar Tatil mi?

Yarın (24 Şubat Pazartesi) İstanbul'da Okullar Tatil mi?

Gül, pazartesi günü okulların tatil olmayacağını belirtti. Gül, 'Bu tatil işi benim isteğime bağlı ya da çok keyfi bir şey değil. Hava durumu kötüyse tatil olur ama hava durumu iyiyse tatile gerek yok. Çocuklarımız öğretmenlerini özlemişlerdir. Meteoroloji tahminlerine baktığımız kadarıyla pazartesi günü hava güzel. Pazartesi’den başlayarak okulun tadını çıkaracağız' dedi.

İstanbul Valisi'nin açıklamalarına göre Yarın (24 Şubat Pazartesi) günü okullar tatil değil.

Ankara'da Okullar Tatil mi?

Ankara'da Okullar Tatil mi?

Ankara ili içinse şu an itibarıyla tatil duyurusu bulunmuyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
5
4
2
2
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın