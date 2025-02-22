İstanbul’da Pazartesi Okullar Tatil mi? 24 Şubat Pazartesi Günü Okullar Tatil mi, Valilik Açıklama Yaptı mı?

Öğrencileri hayal kırıklığına uğratan yanıt İstanbul Valisi Davut Gül'den geldi. Davut Gül, “24 Şubat Pazartesi günü İstanbul’da okullar tatil mi?” Sorusuna TV100’de yanıt verdi.

Gül, pazartesi günü okulların tatil olmayacağını belirtti. Gül, 'Bu tatil işi benim isteğime bağlı ya da çok keyfi bir şey değil. Hava durumu kötüyse tatil olur ama hava durumu iyiyse tatile gerek yok. Çocuklarımız öğretmenlerini özlemişlerdir. Meteoroloji tahminlerine baktığımız kadarıyla pazartesi günü hava güzel. Pazartesi’den başlayarak okulun tadını çıkaracağız' dedi.