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İstanbul’da Pazartesi Okullar Tatil mi? 24 Şubat Pazartesi Günü Okullar Tatil mi, Valilik Açıklama Yaptı mı?

İstanbul’da Pazartesi Okullar Tatil mi? 24 Şubat Pazartesi Günü Okullar Tatil mi, Valilik Açıklama Yaptı mı?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
22.02.2025 - 10:05

Başta İstanbul olmak üzere ülke genelinde etkili olan kar yağışı kentlere beyaza bürüdü. Megakent İstanbul’un ilçelerinden uzun yıllar sonra kavuşulan kar yağışına dair manzaralar ortaya çıkarken trafik çilesini de katladı. Kar yağışı nedeniyle İstanbul’da geçen hafta okullar tatil edilmişti. Salı gününe kadar devam etmesi beklenen yağışlar nedeniyle pazartesi günü okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyor. “Pazartesi günü okullar tatil edilecek mi?” sorusuna son noktayı İstanbul Valisi Davut Gül koydu. 24 Şubat Pazartesi günü okullar tatil mi? İşte Valilik açıklaması…

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İstanbul, uzun yılların ardından hasretle beklediği kar yağışına kavuştu. Geçen günlerden itibaren etkisini artıran kar yağışı megakenti beyaza bürüdü.

İstanbul, uzun yılların ardından hasretle beklediği kar yağışına kavuştu. Geçen günlerden itibaren etkisini artıran kar yağışı megakenti beyaza bürüdü.

Meteorolojiden yapılan açıklamada kar yağışı ve soğuk havanın 25 Şubat Salı gününe kadar devam edeceği belirtildi.

Kar yağışı güzel manzaralar sunsa da İstanbul'da trafik çilesini artırdı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da okullar kar nedeniyle tatil edilmişti.

Kar yağışı güzel manzaralar sunsa da İstanbul'da trafik çilesini artırdı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da okullar kar nedeniyle tatil edilmişti.

Pazartesi günü de tatilin olup olmayacağı merak ediliyor. Milyonlarca öğrenci, eğitimci ve veli 'Pazartesi günü okullar tatil mi?' '24 Şubat Pazartesi günü okullar tatil mi?' sorusunun yanıtını aramaya başladı.

Peki, 24 Şubat 2025 Pazartesi Günü İstanbul'da Okullar Tatil mi?

Peki, 24 Şubat 2025 Pazartesi Günü İstanbul'da Okullar Tatil mi?

Öğrencileri hayal kırıklığına uğratan yanıt İstanbul Valisi Davut Gül'den geldi. Davut Gül, “24 Şubat Pazartesi günü İstanbul’da okullar tatil mi?” Sorusuna TV100’de yanıt verdi. 

Gül, pazartesi günü okulların tatil olmayacağını belirtti. Gül, 'Bu tatil işi benim isteğime bağlı ya da çok keyfi bir şey değil. Hava durumu kötüyse tatil olur ama hava durumu iyiyse tatile gerek yok. Çocuklarımız öğretmenlerini özlemişlerdir. Meteoroloji tahminlerine baktığımız kadarıyla pazartesi günü hava güzel. Pazartesi’den başlayarak okulun tadını çıkaracağız' dedi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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