İstanbul’da Pazartesi Okullar Tatil mi? 24 Şubat Pazartesi Günü Okullar Tatil mi, Valilik Açıklama Yaptı mı?
İstanbul’da Pazartesi Okullar Tatil mi? 24 Şubat Pazartesi Günü Okullar Tatil mi, Valilik Açıklama Yaptı mı?
Başta İstanbul olmak üzere ülke genelinde etkili olan kar yağışı kentlere beyaza bürüdü. Megakent İstanbul’un ilçelerinden uzun yıllar sonra kavuşulan kar yağışına dair manzaralar ortaya çıkarken trafik çilesini de katladı. Kar yağışı nedeniyle İstanbul’da geçen hafta okullar tatil edilmişti. Salı gününe kadar devam etmesi beklenen yağışlar nedeniyle pazartesi günü okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyor. “Pazartesi günü okullar tatil edilecek mi?” sorusuna son noktayı İstanbul Valisi Davut Gül koydu. 24 Şubat Pazartesi günü okullar tatil mi? İşte Valilik açıklaması…
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İstanbul, uzun yılların ardından hasretle beklediği kar yağışına kavuştu. Geçen günlerden itibaren etkisini artıran kar yağışı megakenti beyaza bürüdü.
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Kar yağışı güzel manzaralar sunsa da İstanbul'da trafik çilesini artırdı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da okullar kar nedeniyle tatil edilmişti.
Peki, 24 Şubat 2025 Pazartesi Günü İstanbul'da Okullar Tatil mi?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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