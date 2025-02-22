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İstanbul Barajları 22 Şubat Cumartesi 2025 Verileri: Üç Ay Önce Kritik Eşiği Gören Barajlardan Müjdeli Haber

İstanbul Barajları 22 Şubat Cumartesi 2025 Verileri: Üç Ay Önce Kritik Eşiği Gören Barajlardan Müjdeli Haber

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
22.02.2025 - 09:26

Kasım ayında kritik eşik olan yüzde 20’lere düşen İstanbul barajlarından müjdeli veriler geldi. Son haftalarda etkili olan sağanak ve kar yağışıyla İstanbul barajlarında son durum merak ediliyordu. 22 Şubat Cumartesi günü itibarıyla barajlarda doluluk yüzde 70’e ulaştı. Kar erimesi ve önümüzdeki hafta etkili olması beklenen sağanak yağışın barajlardaki doluluk oranını artırması bekleniyor.

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Son yıllarda yaşanan kuraklık, kurak geçen kış mevsimi İstanbul barajlarının kritik eşikleri görmesine neden oldu.

Son yıllarda yaşanan kuraklık, kurak geçen kış mevsimi İstanbul barajlarının kritik eşikleri görmesine neden oldu.

Geçtiğimiz yıllarda 16 milyonu aşkın İstanbullu’ya su sağlayan barajlarda 2023 yılında tarihi dip seviyesini görmüştü. 11 Kasım 2023’te doluluk oranı yüzde 16.18 olarak ölçülmüştü.

Çok değil sadece üç ay önce de barajlar kritik seviyeye düşmüştü.

Çok değil sadece üç ay önce de barajlar kritik seviyeye düşmüştü.

İSKİ’nin 23 Kasım 2024 verilerine göre barajlarda doluluk oranları yüzde 27.75 olarak ölçülmüştü.

22 Şubat 2025 Cumartesi itibarıyla barajlardan müjdeli haberler!

22 Şubat 2025 Cumartesi itibarıyla barajlardan müjdeli haberler!

Son haftalarda etkili olan yağış ve kar yağışının İstanbul barajlarını nasıl etkileyeceği merak ediliyordu. Yağışların İstanbul'a can suyu olduğu gözler önüne serildi. Barajlardaki doluluk oranı, 22 Şubat 2025 Cumartesi verilerine göre yüzde 70.05'e ulaştı.

İşte verilerle İstanbul barajlarında son durum 👇

İşte verilerle İstanbul barajlarında son durum 👇

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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