İstanbul Barajları 22 Şubat Cumartesi 2025 Verileri: Üç Ay Önce Kritik Eşiği Gören Barajlardan Müjdeli Haber
İstanbul Barajları 22 Şubat Cumartesi 2025 Verileri: Üç Ay Önce Kritik Eşiği Gören Barajlardan Müjdeli Haber
Kasım ayında kritik eşik olan yüzde 20’lere düşen İstanbul barajlarından müjdeli veriler geldi. Son haftalarda etkili olan sağanak ve kar yağışıyla İstanbul barajlarında son durum merak ediliyordu. 22 Şubat Cumartesi günü itibarıyla barajlarda doluluk yüzde 70’e ulaştı. Kar erimesi ve önümüzdeki hafta etkili olması beklenen sağanak yağışın barajlardaki doluluk oranını artırması bekleniyor.
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Son yıllarda yaşanan kuraklık, kurak geçen kış mevsimi İstanbul barajlarının kritik eşikleri görmesine neden oldu.
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Çok değil sadece üç ay önce de barajlar kritik seviyeye düşmüştü.
22 Şubat 2025 Cumartesi itibarıyla barajlardan müjdeli haberler!
İşte verilerle İstanbul barajlarında son durum 👇
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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