Kar Yağışı Devam Edecek mi? Hafta Sonu Hava Nasıl Olacak? Meteoroloji’den Kar Uyarısı
Kar Yağışı Devam Edecek mi? Hafta Sonu Hava Nasıl Olacak? Meteoroloji’den Kar Uyarısı
Yurdun birçok bölgesi kara teslim oldu, kar yağışı hafta sonu da devam edecek. Sıcaklıklar ise ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam etmesi bekleniyor. 8 ile 'turuncu', 6 ile de 'sarı' kodlu kuvvetli yağış uyarısı geldi. İstanbul'da hava sıcaklığı -2, Ankara'da ise -8'e kadar düşecek. Ayrıca Meteoroloji tarafından yayımlanan günlük raporda İstanbul'un tüm ilçeleri için sarı kodlu kar yağışı uyarısı yapıldı.
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Haftaiçi yurt genelinde etkili olan soğuk ve yağışlı sistemin, hafta sonu da etkisini sürdürmesi bekleniyor.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Cumartesi günü için 8 ile turuncu, 6 ile ise sarı kodlu uyarı yayımladı.
Başkent Ankara'da, bölgenin kuzey ve doğu kesimleri hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma bekleniyor.
MGM hava durumu haritasına göre, İstanbul'da yağış devam edecek.
NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, megakentte kar yağışının bugün daha sık görüleceğini söyledi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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