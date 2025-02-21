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Kar Yağışı Devam Edecek mi? Hafta Sonu Hava Nasıl Olacak? Meteoroloji’den Kar Uyarısı

Kar Yağışı Devam Edecek mi? Hafta Sonu Hava Nasıl Olacak? Meteoroloji’den Kar Uyarısı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
21.02.2025 - 09:40

Yurdun birçok bölgesi kara teslim oldu, kar yağışı hafta sonu da devam edecek. Sıcaklıklar ise ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam etmesi bekleniyor. 8 ile 'turuncu', 6 ile de 'sarı' kodlu kuvvetli yağış uyarısı geldi. İstanbul'da hava sıcaklığı -2, Ankara'da ise -8'e kadar düşecek. Ayrıca Meteoroloji tarafından yayımlanan günlük raporda İstanbul'un tüm ilçeleri için sarı kodlu kar yağışı uyarısı yapıldı.

İşte detaylar…

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Haftaiçi yurt genelinde etkili olan soğuk ve yağışlı sistemin, hafta sonu da etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Haftaiçi yurt genelinde etkili olan soğuk ve yağışlı sistemin, hafta sonu da etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Yağışların; Doğu Anadolu'nun doğusu, Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir'in kuzeyi, Düzce, Bolu, Siirt ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Cumartesi günü için 8 ile turuncu, 6 ile ise sarı kodlu uyarı yayımladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Cumartesi günü için 8 ile turuncu, 6 ile ise sarı kodlu uyarı yayımladı.

Turuncu (tehlikeli) kod ile uyarı verilen iller arasında; Kastamonu, Sakarya, Sinop, Bartın, Kocaeli, Zonguldak, Yalova ve Düzce yer aldı. 

Sarı(az tehlikeli) kod ile uyarı verilen iller arasında da; Balıkesir, Bursa, Karabük, Bolu, İstanbul ile Samsun yer aldı.

Yetkililer, ulaşımda yaşanabilecek aksamalara ve buzlanmaya karşı tedbirli olunması gerektiğini belirtti.

Başkent Ankara'da, bölgenin kuzey ve doğu kesimleri hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma bekleniyor.

Başkent Ankara'da, bölgenin kuzey ve doğu kesimleri hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma bekleniyor.

Rüzgarın; İç Anadolu'nun güney kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının ise -8'e kadar düşeceği tahmin ediliyor.

MGM hava durumu haritasına göre, İstanbul'da yağış devam edecek.

MGM hava durumu haritasına göre, İstanbul'da yağış devam edecek.

Cumartesi günü kar yağışı devam ederken hava sıcaklıkları -2'ye kadar inecek.

Sıcaklıkların düşmesiye beraber yağışın şiddetini artırması tahmin ediliyor.

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, megakentte kar yağışının bugün daha sık görüleceğini söyledi.

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, megakentte kar yağışının bugün daha sık görüleceğini söyledi.

Bugün kar yağışıyla birlikte fırtına çıkacağını da anlatan Çalışkan, “Maslak, Sarıyer, Arnavutköy ve Şişli’de kar yağışı tipi şeklinde etkili olacak.” dedi.

Çalışkan, kar yağışının cumartesi günü de yoğun şekilde devam edeceği uyarısında bulundu.

Pazar günü kar yağışının zayıflayacağını söyleyen Dilek Çalışkan, “Kar yağışı pazar günü Anadolu Yakası ve Boğaz hattında daha etkili olacak.” diye konuştu.

Meteoroloji tarafından yayımlanan günlük raporda İstanbul'un tüm ilçeleri için sarı kodlu kar yağışı uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada,  il genelinde görülecek kar yağışlarının, cuma ve cumartesi günleri kuvvetli  ve yer yer yoğun olmak üzere pazar öğle saatlerine kadar devam edeceği, buzlanma ve don olayının ise pazartesi günü sabah saatlerine kadar il genelinde etkili olacağı belirtildi. 

AKOM DA UYARDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’nden (AKOM) yapılan son değerlendirmede bugün görülecek hafif kar yağışının yarın etkisini daha da artıracağı ifade edildi.

Üç gün boyunca sürecek kuvvetli kar yağışının, pazartesi günü etkisini yitireceği, salı günü ise sabah saatlerinde İstanbul’da buzlanma beklendiğine dikkat çekildi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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