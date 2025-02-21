TikTok Fenomeni Victoria Lerman Feci Şekilde Hayatını Kaybetti
TikTok Fenomeni Victoria Lerman Feci Şekilde Hayatını Kaybetti
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Hem rap şarkıcısı hem de sosyal medya fenomeni olan Rus Victoria Lerman, evinin banyosunda feci şekilde hayatını kaybetti.
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Ön soruşturmalara göre, 9 Şubat gecesi sıcak banyoya giren Victoria, şiddetli yanıkların neden olduğu acının şokuyla bayıldı.
Yetkililer olayın kaza sonucu ölüm olarak değerlendirildiğini belirtiyor, ancak Victoria'nın yakın çevresi bu trajedinin arkasında cinayet olabileceğini düşünüyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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