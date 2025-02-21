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TikTok Fenomeni Victoria Lerman Feci Şekilde Hayatını Kaybetti

TikTok Fenomeni Victoria Lerman Feci Şekilde Hayatını Kaybetti

Tiktok fenomen
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
21.02.2025 - 08:08

TikTok fenomeni ve rap şarkıcısı olan Victoria Lerman, evinin banyosunda kaynar suyun altında bilincini kaybettikten sonra feci şekilde hayatını kaybetti. Erkek arkadaşı tarafından sıcak suyun altına bulunan Rus fenomenin ailesi olayın cinayet olduğunu iddia etti. 

İşte detaylar…

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Hem rap şarkıcısı hem de sosyal medya fenomeni olan Rus Victoria Lerman, evinin banyosunda feci şekilde hayatını kaybetti.

Hem rap şarkıcısı hem de sosyal medya fenomeni olan Rus Victoria Lerman, evinin banyosunda feci şekilde hayatını kaybetti.

32 yaşındaki Victoria Lerman, Rusya'nın Krasnoyarsk Krai bölgesindeki Achinsk şehrindeki evinde partneri tarafından ölü bulundu. 

Saatlerce musluktan akan aşırı sıcak suyun altında kalan kadının vücudu ağır yanıklara maruz kaldı.

Ön soruşturmalara göre, 9 Şubat gecesi sıcak banyoya giren Victoria, şiddetli yanıkların neden olduğu acının şokuyla bayıldı.

Ön soruşturmalara göre, 9 Şubat gecesi sıcak banyoya giren Victoria, şiddetli yanıkların neden olduğu acının şokuyla bayıldı.

Bilinci kapandıktan sonra yüzü doğrudan musluktan akan kaynar suyun altına düştü. Aşırı sıcaklığa saatlerce maruz kalan genç kadın, korkunç bir şekilde hayatını kaybetti.

Partneri, saatler sonra banyoya girdiğinde Victoria'yı banyonun içinde cansız halde buldu ve hemen yetkililere haber verdi.

Yetkililer olayın kaza sonucu ölüm olarak değerlendirildiğini belirtiyor, ancak Victoria'nın yakın çevresi bu trajedinin arkasında cinayet olabileceğini düşünüyor.

Yetkililer olayın kaza sonucu ölüm olarak değerlendirildiğini belirtiyor, ancak Victoria'nın yakın çevresi bu trajedinin arkasında cinayet olabileceğini düşünüyor.

Soruşturmayı yürüten yetkililer, olayın yaşandığı dairede uyuşturucu maddeye rastlandığını açıkladı. 

Krasnoyarsk Krai Soruşturma Komitesi tarafından yapılan açıklamada, Victoria'nın partnerinin uyuşturucu kullandığı ve şüpheli bir şekilde cenazeye katılmadığı belirtildi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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