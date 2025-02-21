Resmi Gazete'de Yayımlandı: Aile Hekimliği Yönetmeliği'nde Değişiklik
Resmi Gazete'de Yayımlandı: Aile Hekimliği Yönetmeliği'nde Değişiklik
Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği'nde yeni düzenlemeler gerçekleştirildi. Bu düzenlemeler kapsamında, başka bir ile taşınan bireylerin bir aylık süre zarfında aile hekimlerini değiştirmemeleri durumunda, otomatik olarak ikametgâhlarına en yakın aile hekimine yönlendirilecekler. Bunun yanı sıra, nöbet sistemine ve aile sağlığı merkezlerine dair yeni düzenlemeler de hayata geçirildi.
İşte bu yönetmelikteki değişikliklerden bazıları:
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Sağlık Bakanlığı, Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği'nde değişiklikler yaptı.
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Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının nöbet sisteminde de değişiklikler yapıldı.
Aile sağlığı merkezlerinin taşınması ve yenilenmesiyle ilgili de yeni kurallar getirildi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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