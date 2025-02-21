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Resmi Gazete'de Yayımlandı: Aile Hekimliği Yönetmeliği'nde Değişiklik

Resmi Gazete'de Yayımlandı: Aile Hekimliği Yönetmeliği'nde Değişiklik

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
21.02.2025 - 07:48

Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği'nde yeni düzenlemeler gerçekleştirildi. Bu düzenlemeler kapsamında, başka bir ile taşınan bireylerin bir aylık süre zarfında aile hekimlerini değiştirmemeleri durumunda, otomatik olarak ikametgâhlarına en yakın aile hekimine yönlendirilecekler. Bunun yanı sıra, nöbet sistemine ve aile sağlığı merkezlerine dair yeni düzenlemeler de hayata geçirildi. 

İşte bu yönetmelikteki değişikliklerden bazıları:

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Sağlık Bakanlığı, Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği'nde değişiklikler yaptı.

Sağlık Bakanlığı, Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği'nde değişiklikler yaptı.

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemeye göre, ikamet değişikliği yapan yurttaşlar, bir ay içinde aile hekimlerini değiştirmezse, ikamet adreslerine en yakın uygun aile hekimine otomatik olarak kaydedilecek.

Daha önce kişilerin kendi talepleriyle aile hekimi değişikliği yapmaları esas alınırken, yeni yönetmelik değişikliğiyle Sağlık Bakanlığı veya il sağlık müdürlükleri, yurttaşların aile hekimlerini adres yakınlığına göre otomatik olarak değiştirebilecek. Ancak yurttaşlar, bir ay sonunda tekrar aile hekimi değişikliği yapabilecek.

Bakanlık, aile hekimlerine kayıtlı kişi sayılarını da düzenledi. Buna göre, entegre sağlık hizmeti sunulan aile hekimliği birimlerinde en az 1650 kişi, cezaevi aile hekimliği birimlerinde en az bin kişi, diğer birimlerde ise en az 2 bin 700 kişi kayıtlı olacak şekilde planlama yapılacak. Ayrıca, ortalama nüfus dengesi göz önünde bulundurularak, bir aile hekiminin kayıtlı kişi sayısı belirlenen üst sınırları aşamayacak.

Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının nöbet sisteminde de değişiklikler yapıldı.

Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının nöbet sisteminde de değişiklikler yapıldı.

Yeni düzenlemeye göre, haftalık toplam nöbet süresi 30 saati geçemeyecek. Hafta içi nöbetler 8 saat, hafta sonu ise 16 saatten fazla olamayacak.

Aile hekimlerine nöbet ücreti ödenecek ancak nöbet izni verilmeyecek. Acil sağlık hizmetleri, hekim sayısına göre icap veya aktif nöbet şeklinde düzenlenecek. Entegre sağlık hizmeti veren aile hekimleri bu nöbetlerden muaf tutulacak.

Aile sağlığı merkezlerinin taşınması ve yenilenmesiyle ilgili de yeni kurallar getirildi.

Aile sağlığı merkezlerinin taşınması ve yenilenmesiyle ilgili de yeni kurallar getirildi.

Aile sağlığı merkezleri, öncelikle mevcut sağlık merkezleri içinde açılacak. Kentsel dönüşüm, yıkım kararı veya imar düzenlemeleri nedeniyle taşınması gereken merkezler, öncelikle kamuya ait binalara yönlendirilecek. Yeni yapılan aile sağlığı merkezleri için Bakanlık tarafından belirlenen kurumsal kimlik standartları uygulanacak.

Yönetmelik değişikliğiyle, aile hekimleri ölüm belgesi düzenleme ve adli ölü muayenesi gibi hizmetlere dahil edildi. Ancak, entegre aile hekimliği birimlerinde çalışan hekimler bu nöbetlere katılmayacak.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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