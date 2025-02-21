Resmi Gazete'de Yayımlandı: Aile Hekimliği Yönetmeliği'nde Değişiklik

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemeye göre, ikamet değişikliği yapan yurttaşlar, bir ay içinde aile hekimlerini değiştirmezse, ikamet adreslerine en yakın uygun aile hekimine otomatik olarak kaydedilecek.

Daha önce kişilerin kendi talepleriyle aile hekimi değişikliği yapmaları esas alınırken, yeni yönetmelik değişikliğiyle Sağlık Bakanlığı veya il sağlık müdürlükleri, yurttaşların aile hekimlerini adres yakınlığına göre otomatik olarak değiştirebilecek. Ancak yurttaşlar, bir ay sonunda tekrar aile hekimi değişikliği yapabilecek.

Bakanlık, aile hekimlerine kayıtlı kişi sayılarını da düzenledi. Buna göre, entegre sağlık hizmeti sunulan aile hekimliği birimlerinde en az 1650 kişi, cezaevi aile hekimliği birimlerinde en az bin kişi, diğer birimlerde ise en az 2 bin 700 kişi kayıtlı olacak şekilde planlama yapılacak. Ayrıca, ortalama nüfus dengesi göz önünde bulundurularak, bir aile hekiminin kayıtlı kişi sayısı belirlenen üst sınırları aşamayacak.