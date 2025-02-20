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Futbolcular Soyunma Odasına Gitti: Anderlecht-Fenerbahçe Maçında Tribün Karıştı

Futbolcular Soyunma Odasına Gitti: Anderlecht-Fenerbahçe Maçında Tribün Karıştı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
20.02.2025 - 23:12

Anderlecht-Fenerbahçe maçı, tribünlerde çıkan kavga nedeniyle 6. dakikada durdu. Hakem Sandro Scharer, soyunma odasına gitti. Olayın ardından seyircilerin 'ırkçı' davranışlarını durdurması için anons yapıldı. Gerginlik sona erdi, mücadele kaldığı yerden tekrar başladı.

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Anderlecht-Fenerbahçe maçı, 6. dakikada durduruldu

Anderlecht-Fenerbahçe maçı, 6. dakikada durduruldu

Anderlecht Stadı'ndaki karşılaşmada Fenerbahçe'nin 4. dakikada attığı golün ardından Anderlecht tribünlerinde arbede yaşandı.

UEFA'dan açıklama geldi 👇

UEFA'dan açıklama geldi 👇

“Güvenlik sorunları nedeniyle Anderlecht - Fenerbahçe maçı durduruldu. Ayrıntılı bilgi kısa süre içinde verilecektir.'

Maç kaldığı yerden yeniden başladı

Maç kaldığı yerden yeniden başladı

Hakem içeri gittikten sonra stad tabelasına yansıtılan anons: 

''Bu önemli bir güvenlik duyurusudur. Bazı seyircilerin maçı olumsuz etkileyen ırkçı davranışları nedeniyle hakem maçı durdurmak zorunda kalabileceğini belirtmiştir. Seyircilerin ırkçı davranışlara devam etmesi durumunda maçın durdurulacağını ve tatil edileceğinden kuşkunuz olmasın.''

Anderlecht tribününde maç izleyen bir Fenerbahçe taraftarına saldırı anı 👇 (TRT SPOR)

Yaşananlara dair bir başka görüntü 👇

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Saldırıya uğrayan taraftar, Fenerbahçe tribününe getirildi 👇

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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houseof

Türkiye’de Belçika taraftarına yapılmış olsa kıyamet kopmuştu şimdiye

Cindirella Man

Kıyamet yine koptu nerdeyse maç tatil ediliyordu sudan bir sebeb yüzünden o fenerlinin o tirbünde ne isi var siz Kadıköy'de aranıza yabancı alırmısınız

tiki miki

turkiye nin gerçek milli gururumuz sensin fb

Kerem Senol

AMK Avrupa'da koyunca böyle ses geliyor.devam Fenerbahçe hepsine birden pata kute ....💙💛💙💪

Cindirella Man

Neden yabancı hakem istediginiz simdi belli oldu