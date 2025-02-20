Futbolcular Soyunma Odasına Gitti: Anderlecht-Fenerbahçe Maçında Tribün Karıştı
Futbolcular Soyunma Odasına Gitti: Anderlecht-Fenerbahçe Maçında Tribün Karıştı
Anderlecht-Fenerbahçe maçı, tribünlerde çıkan kavga nedeniyle 6. dakikada durdu. Hakem Sandro Scharer, soyunma odasına gitti. Olayın ardından seyircilerin 'ırkçı' davranışlarını durdurması için anons yapıldı. Gerginlik sona erdi, mücadele kaldığı yerden tekrar başladı.
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Anderlecht-Fenerbahçe maçı, 6. dakikada durduruldu
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UEFA'dan açıklama geldi 👇
Maç kaldığı yerden yeniden başladı
Anderlecht tribününde maç izleyen bir Fenerbahçe taraftarına saldırı anı 👇 (TRT SPOR)
Yaşananlara dair bir başka görüntü 👇
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Saldırıya uğrayan taraftar, Fenerbahçe tribününe getirildi 👇
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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Türkiye’de Belçika taraftarına yapılmış olsa kıyamet kopmuştu şimdiye
Kıyamet yine koptu nerdeyse maç tatil ediliyordu sudan bir sebeb yüzünden o fenerlinin o tirbünde ne isi var siz Kadıköy'de aranıza yabancı alırmısınız
turkiye nin gerçek milli gururumuz sensin fb
AMK Avrupa'da koyunca böyle ses geliyor.devam Fenerbahçe hepsine birden pata kute ....💙💛💙💪
Neden yabancı hakem istediginiz simdi belli oldu