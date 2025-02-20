Futbolcular Soyunma Odasına Gitti: Anderlecht-Fenerbahçe Maçında Tribün Karıştı

Hakem içeri gittikten sonra stad tabelasına yansıtılan anons:

''Bu önemli bir güvenlik duyurusudur. Bazı seyircilerin maçı olumsuz etkileyen ırkçı davranışları nedeniyle hakem maçı durdurmak zorunda kalabileceğini belirtmiştir. Seyircilerin ırkçı davranışlara devam etmesi durumunda maçın durdurulacağını ve tatil edileceğinden kuşkunuz olmasın.''