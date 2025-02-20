Avrupa Ligi Macerasını Noktalayan Galatasaray'a Taraftarından Gelen Tepkiler
Avrupa Ligi Macerasını Noktalayan Galatasaray'a Taraftarından Gelen Tepkiler
Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisi öncesinde AZ Alkmaar karşısında sergilediği oyun taraftarının tepkisini çekti. Sarı-kırmızılılar, sosyal medyada mücadele ve hırstan yoksun oyunu eleştirirken Günay Güvenç'e övgü yağdı. 👇
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Galatasaray taraftarının takımlarına yönelik sosyal medya paylaşımlarından bazıları 👇
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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