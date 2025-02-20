Maçta Kardeşine Sataşan Marcus Thuram'a Gelen Yorumlar
Maçta Kardeşine Sataşan Marcus Thuram'a Gelen Yorumlar
Juventus'un Inter'i konuk ettiği maçta yaşanan bir an sosyal medyada gündem oldu. Başrolde farklı takımlarda oynayan Thuram kardeşler var. Yedekten oyuna giren Marcus, sahaya adım atar atmaz kardeşi Khephren'e 'şaka' yaptı.
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İtalya Seri A'nın 25. haftasında Inter'i konuk eden Juventus sahadan 1-0'lık skorla ayrılmıştı
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Sosyal medyada skordan çok maç içindeki bir pozisyon konuşuldu
Marcus, 62. dakikada oyuna girer girmez Khephren'e müdahelede bulundu.
Bu anlar sosyal medyanın futbol gündeminde kendine geniş yer buldu. İşte öne ne çıkan paylaşımlardan bazıları 👇
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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