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Maçta Kardeşine Sataşan Marcus Thuram'a Gelen Yorumlar

Maçta Kardeşine Sataşan Marcus Thuram'a Gelen Yorumlar

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
20.02.2025 - 20:26

Juventus'un Inter'i konuk ettiği maçta yaşanan bir an sosyal medyada gündem oldu. Başrolde farklı takımlarda oynayan Thuram kardeşler var. Yedekten oyuna giren Marcus, sahaya adım atar atmaz kardeşi Khephren'e 'şaka' yaptı.

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İtalya Seri A'nın 25. haftasında Inter'i konuk eden Juventus sahadan 1-0'lık skorla ayrılmıştı

İtalya Seri A'nın 25. haftasında Inter'i konuk eden Juventus sahadan 1-0'lık skorla ayrılmıştı

Galibiyeti getiren gol, 74. dakikada Francisco Conceiçao'dan gelmişti.

Sosyal medyada skordan çok maç içindeki bir pozisyon konuşuldu

Sosyal medyada skordan çok maç içindeki bir pozisyon konuşuldu

Olaydaki isimler karşı karşıya gelen kardeşler Marcus ve Khephren'di.

Marcus, 62. dakikada oyuna girer girmez Khephren'e müdahelede bulundu.

Bu anlar sosyal medyanın futbol gündeminde kendine geniş yer buldu. İşte öne ne çıkan paylaşımlardan bazıları 👇

Bu anlar sosyal medyanın futbol gündeminde kendine geniş yer buldu. İşte öne ne çıkan paylaşımlardan bazıları 👇
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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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