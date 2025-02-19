Galatasaray - Fenerbahçe Maçına Yabancı Hakem Atanacak Olmasına Gelen Tepkiler
Galatasaray - Fenerbahçe Maçına Yabancı Hakem Atanacak Olmasına Gelen Tepkiler
Türkiye'deki futbol gündeminin en önemli konusu haline gelen, 24 Şubat Pazartesi akşamı oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe karşılaşmasında yabancı bir orta hakemin görev alacağı kesinleşti. Alınan radikal karar, sosyal medyada taraftarları adeta ikiye böldü. Durumu destekleyenler de var desteklemeyenler de 👇
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TFF'nin Riva'daki merkezinde basın toplantısı düzenleyen Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu, gündeme dair açıklamalarda bulundu.
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"Derbiyi dünya çapında bir hakem yönetecek" dedi.
Derbi tarihinde bir ilk olacak karar, sosyal medyada futbolseverler arasında tartışma yarattı 👇
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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