onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray - Fenerbahçe Maçına Yabancı Hakem Atanacak Olmasına Gelen Tepkiler

Galatasaray - Fenerbahçe Maçına Yabancı Hakem Atanacak Olmasına Gelen Tepkiler

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
19.02.2025 - 14:21

Türkiye'deki futbol gündeminin en önemli konusu haline gelen, 24 Şubat Pazartesi akşamı oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe karşılaşmasında yabancı bir orta hakemin görev alacağı kesinleşti. Alınan radikal karar, sosyal medyada taraftarları adeta ikiye böldü. Durumu destekleyenler de var desteklemeyenler de 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

TFF'nin Riva'daki merkezinde basın toplantısı düzenleyen Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

TFF'nin Riva'daki merkezinde basın toplantısı düzenleyen Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Hacıosmanoğlu, Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yabancı bir hakem yöneteceğini paylaştı.

"Derbiyi dünya çapında bir hakem yönetecek" dedi.

"Derbiyi dünya çapında bir hakem yönetecek" dedi.

'Dün akşam ekip arkadaşlarımla uzun bir sohbet ettim. İlk baştan ben kendi evlatlarımıza güveniyorum. Hakemlerimizin içinde bu maçı yönetecek çok arkadaşımız var. Kulüplerin başvurusu üzerine karar alacağımızı söyledik. Yönetim kurulundaki arkadaşlarım başkan olarak yetkiyi bana verdi. Bu tartışmaların önünü kesmek ve hakem arkadaşlarımızı da tartışılır bir konuma sokmamak için derbiyi dünya çapında bir hakem yönetecek. Bunun yazışmaları yapıldı, teyitleri alındı.'

Derbi tarihinde bir ilk olacak karar, sosyal medyada futbolseverler arasında tartışma yarattı 👇

Derbi tarihinde bir ilk olacak karar, sosyal medyada futbolseverler arasında tartışma yarattı 👇
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilgini çekebilir 👀

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
3
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın