Galatasaray, Avrupa Ligi Son 16 Play-off Turunda AZ Alkmaar'a Elendi!
Galatasaray, Avrupa Ligi Son 16 Play-off Turunda AZ Alkmaar'a Elendi!
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne son 16 play-off turunda veda etti. Sarı-kırmızılı temsilcimiz, Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile karşılaştığı etapta rakibini saf dışı bırakamadı. Okan Buruk ve öğrencileri, toplamda 6-3'lük skorla elendi.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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