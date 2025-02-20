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Galatasaray, Avrupa Ligi Son 16 Play-off Turunda AZ Alkmaar'a Elendi!

Galatasaray, Avrupa Ligi Son 16 Play-off Turunda AZ Alkmaar'a Elendi!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
20.02.2025 - 22:36

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne son 16 play-off turunda veda etti. Sarı-kırmızılı temsilcimiz, Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile karşılaştığı etapta rakibini saf dışı bırakamadı. Okan Buruk ve öğrencileri, toplamda 6-3'lük skorla elendi.

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İstenilen sonuç alınamadı

İstenilen sonuç alınamadı

Süper Lig'de liderliği elinde bulunduran Galatasaray, Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turunu geçemedi. Hollanda ekibi AZ Alkmaar'a boyun eğdi.

İlk maçta farklı yenilgi, ikinci maçta beraberlik

İlk maçta farklı yenilgi, ikinci maçta beraberlik

Sarı-kırmızılı temsilcimiz, ilk maçı 4-1 kaybettiği maçın rövanşında sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Konuk ekibin gollerini 42'de Maikuma, 55'te Kasius kaydetti. Osimhen, 56'da farklı bire indirirken Sallai 70'te skoru ilan etti. Bu sonuçla AZ Alkmaar, toplamda 6-3 ile adını bir üst tura yazdırmayı başardı.

Buruk, en çok gol yediği sezon yaşıyor

Buruk, en çok gol yediği sezon yaşıyor

  • (2022-2023): 41 maç. 32 gol

  • (2023-2024): 56 maç. 55 gol

  • (2024-2025): 38 maç. 57 gol

Sırdaki rakip Fenerbahçe

Sırdaki rakip Fenerbahçe

Okan Buruk ve öğrencileri, 63 puanla liderlik koltuğunda oturduğu Süper Lig'in 25. haftasında 57 puanla en yakın rakibi olan Fenerbahçe'yi konuk edecek. Şampiyonluk yolunda oldukça kritik öneme sahip karşılaşma, 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak. Saat 20.00'de başlayacak mücadelede Sloven hakem Slavko Vincic düdük çalacak.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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