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Meteoroloji Uzmanı Sıcaklıkların 25 Şubat Salı Gününden İtibaren Artacağını Duyurdu

Meteoroloji Uzmanı Sıcaklıkların 25 Şubat Salı Gününden İtibaren Artacağını Duyurdu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
21.02.2025 - 22:11

Ülke genelinde etkili olan soğuk hava kar yağışını beraberinde getirdi. İstanbul başta olmak üzere pek çok kent beyaza büründü. Kış severler karın tadını çıkarırken yaz severler havaların ne zaman ısınacağını merak ediyor. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Murat Acar, salı gününe kadar tüm yurtta sıcaklıkların salı gününe kadar mevsim normallerinin 6-8 derece altında seyredeceğini belirtti.

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Dondurucu soğuklar ve kar yağışı ülke genelinde hakim.

Dondurucu soğuklar ve kar yağışı ülke genelinde hakim.

Dondurucu soğuklar bir süredir ülkeyi esir aldı. Hafta başından bu yana başta İstanbul olmak üzere pek çok kentte kar yağışı etkili oluyor.

Kar yağışı devam ederken havaların ne zaman ısınacağı merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Murat Acar, 25 Şubat Salı gününe dikkat çekti.

Kar yağışı devam ederken havaların ne zaman ısınacağı merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Murat Acar, 25 Şubat Salı gününe dikkat çekti.

Kar sevenler kış mevsiminin tadını çıkarırken yaz sevenler ise havaların ısınmasını dört gözle bekliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Murat Acar, 25 Şubat salı gününe kadar sıcaklıkların mevsim normallerinin 6 ila 8 derece altında ölçüleceğini bildirdi.

“Şubat ayının sonuna kadar soğuk hava etkisini sürdürecek.”

“Şubat ayının sonuna kadar soğuk hava etkisini sürdürecek.”

Acar, soğuk havanın Şubat sonuna kadar devam edeceğini belirtti. Mart ayının ilk haftasında ise ılık ve yağışlı havanın etkili olacağı tahmin ediliyor. Acar, “Yağışlar Akdeniz'den geleceği için mart ayının başında biraz daha yağmur ve sağanak şeklinde olacak. Fakat salı gününe kadar ülkemiz soğuk havanın etkisinde kalmaya devam edecek” dedi.

“Salı gününe kadar mecbur kalmadıkça sokağa çıkmayın” uyarısı.

“Salı gününe kadar mecbur kalmadıkça sokağa çıkmayın” uyarısı.

Acar, ülkenin doğusu için uyarılarda bulundu: “Özellikle iç kesimlerde sıcaklık sıfırın altında 10-15 dereceye kadar düşeceği için buzlanma, don olayı ve soğuk havaya dikkat etmek lazım. Salı gününe kadar ülkemizde soğuk hava etkili olacağı için vatandaşların acil durumlar haricinde sokağa çıkmamalarını tavsiye ediyoruz.”

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlü, resmi X hesabından yapılan paylaşımda sıcaklığın Salı gününden itibaren artacağı belirtildi.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlü, resmi X hesabından yapılan paylaşımda sıcaklığın Salı gününden itibaren artacağı belirtildi.
twitter.com

'Ülkemiz genelinde mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının, Salı gününden itibaren batı kesimlerde artacağı tahmin ediliyor.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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