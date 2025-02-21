Meteoroloji Uzmanı Sıcaklıkların 25 Şubat Salı Gününden İtibaren Artacağını Duyurdu
Meteoroloji Uzmanı Sıcaklıkların 25 Şubat Salı Gününden İtibaren Artacağını Duyurdu
Ülke genelinde etkili olan soğuk hava kar yağışını beraberinde getirdi. İstanbul başta olmak üzere pek çok kent beyaza büründü. Kış severler karın tadını çıkarırken yaz severler havaların ne zaman ısınacağını merak ediyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Murat Acar, salı gününe kadar tüm yurtta sıcaklıkların salı gününe kadar mevsim normallerinin 6-8 derece altında seyredeceğini belirtti.
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Dondurucu soğuklar ve kar yağışı ülke genelinde hakim.
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Kar yağışı devam ederken havaların ne zaman ısınacağı merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Murat Acar, 25 Şubat Salı gününe dikkat çekti.
“Şubat ayının sonuna kadar soğuk hava etkisini sürdürecek.”
“Salı gününe kadar mecbur kalmadıkça sokağa çıkmayın” uyarısı.
Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlü, resmi X hesabından yapılan paylaşımda sıcaklığın Salı gününden itibaren artacağı belirtildi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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