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Japonların Yollardaki Buzlanmanın Önüne Geçmek İçin Kullandıkları Yöntemi Görmelisiniz

Japonların Yollardaki Buzlanmanın Önüne Geçmek İçin Kullandıkları Yöntemi Görmelisiniz

Japonya
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
21.02.2025 - 20:32

Son zamanlarda soğuyan hava nedeniyle yolların buzlanması, özellikle trafikte ciddi aksamalara yol açıyor. Bizler genellikle bu sorunu 'tuzlama' yöntemiyle çözmeye çalışırken, Japonlar işin içine biraz daha teknoloji katmış. Onlar, yollara su fıskiyeleri yerleştirerek bu buzları eritmeyi başarmış. Ilık suyla yapılan bu işlem, gören herkese 'Japonya gelecekte yaşıyor' dedirtecek cinsten!

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Sizler de takdir edersiniz ki son günlerde yağan kar, bazı şehirlerde hayatı felç etmiş durumda. Trafiğin ilerlememesi de cabası.

Sizler de takdir edersiniz ki son günlerde yağan kar, bazı şehirlerde hayatı felç etmiş durumda. Trafiğin ilerlememesi de cabası.

Kış lastiği takmayanlar yandı! Çünkü havanın bazı yerlerde sıfırın altına düşmesi, yollarda don yaşanma olasılığını artırıyor.

Kış lastiği takmayanlar yandı! Çünkü havanın bazı yerlerde sıfırın altına düşmesi, yollarda don yaşanma olasılığını artırıyor.

Ülkenin dört bir yanında tuzlama çalışmaları yapılsa da bunun önüne geçebilmek aslında bir yol daha var.

Ülkenin dört bir yanında tuzlama çalışmaları yapılsa da bunun önüne geçebilmek aslında bir yol daha var.

Bu yolu da Japonlar keşfetmiş. Yollara sıcak su fıskiyesi entegre etmek gerçekten dahice bir fikir.

Bu yolu da Japonlar keşfetmiş. Yollara sıcak su fıskiyesi entegre etmek gerçekten dahice bir fikir.

Oldukça çevre dostu olan bu yöntem sayesinde arabaların yolda kayma olasılığı en aza indirgeniyor.

Yollardaki bu fıskiyeler yerde buzlanma olduğu zaman çalışmaya başlıyor ve buzu çözüyor.

Yollardaki bu fıskiyeler yerde buzlanma olduğu zaman çalışmaya başlıyor ve buzu çözüyor.

Sizlerin de tahmin edeceği gibi, kışın yaşanan trafik sorunu da bu şekilde azaltılıyor.

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"Japonya adeta gelecekte yaşıyor" dedirten o anları beraber izleyelim:

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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