Yağan Karı Görünce Heyecanlarını Saklayamayan Twitter Kullanıcıları
Yağan Karı Görünce Heyecanlarını Saklayamayan Twitter Kullanıcıları
Son günlerde ülke genelinde büyük bir soğuk hakim. Şubat'ın sonlarına yaklaşırken, kar yağışı yeniden başladı ve bu durum kullanıcılar arasında büyük bir heyecan yarattı. Karın yağdığını görenler, farklı paylaşımlarıyla duygularını dile getirdi. Hadi gelin, dönen muhabbete hep beraber bakalım...
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Son 1 haftadır ülkenin birçok kesimine kar yağdı, her yer bembeyaz oldu. Kış mevsimini bu sene yaşayamadığımız için kar görünce içimiz kıpır kıpır oldu.
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Bir kısmımız kendini dışarı attı, bir kısmımız kar topu oynadı. Yılın neredeyse ilk karını görenler gelin bakalım neler demiş?
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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