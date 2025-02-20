Bir Nörobilimci, İlk Buluşmada Karşı Tarafı Kendinize Tek Hamlede Bağlamak İçin Yapmanız Gerekeni Açıkladı
Bir Nörobilimci, İlk Buluşmada Karşı Tarafı Kendinize Tek Hamlede Bağlamak İçin Yapmanız Gerekeni Açıkladı
İlk buluşmalarda karşınızdaki kişiyle hızlıca bağ kurmak istiyorsanız, bilimsel bir beden dili taktiği size yardımcı olabilir. Beyin bilimcisi Dr. Tara Swart’a göre, göz teması kurarken odaklandığınız nokta bile karşınızdaki kişinin size duyduğu çekimi etkileyebilir. Üstelik bu yöntem, bilinçaltında işleyen doğal bir bağlanma tepkisini tetikleyerek ilişkinin temelini daha güçlü atmanızı sağlıyor. Peki, bu basit ama etkili teknik ne? Gelin, beraber bakalım...
Kaynak: The Mirror
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İlk buluşmada karşı tarafla bağ kurabilmek önemli.
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Geçtiğimiz günlerde bir nörobilimci, ilk buluşmada yapılan tek bir hareketin karşı tarafı anında size bağlayacağını öne sürdü.
MIT Sloan'da kıdemli öğretim görevlisi olan beyin uzmanı, Steven Bartlett'in Diary of a CEO podcast'inde, göz temasının gücünü ve özellikle karşı tarafın sol gözüne odaklanmanın önemini anlattı.
Bu yöntemin kökenini bebeklik dönemine kadar takip eden Dr. Swart, bebeklerin duyguları öncelikle anneleriyle kurdukları göz teması yoluyla öğrendiğini belirtiyor.
Bu erken dönem etkileşimin amigdala üzerinde büyük bir etkisi olabileceğini ve bunun bir tür duygusal rezonans döngüsüyarattığını dile getiriyor.
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Dr. Swart, şöyle açıklıyor:
Dr. Swart ayrıca, el sıkışmak, sarılmak ve yanaktan öpmek gibi beden dili tekniklerinin de dostluk ve güven duygusunu artırabileceğini belirtti.
"Aşk hormonu" olarak bilinen oksitosin, insanlar arasında bağ ve güven duygusu oluşmasına yardımcı oluyor.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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