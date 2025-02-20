onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
İlişkiler
Bir Nörobilimci, İlk Buluşmada Karşı Tarafı Kendinize Tek Hamlede Bağlamak İçin Yapmanız Gerekeni Açıkladı

Bir Nörobilimci, İlk Buluşmada Karşı Tarafı Kendinize Tek Hamlede Bağlamak İçin Yapmanız Gerekeni Açıkladı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
20.02.2025 - 16:47

İlk buluşmalarda karşınızdaki kişiyle hızlıca bağ kurmak istiyorsanız, bilimsel bir beden dili taktiği size yardımcı olabilir. Beyin bilimcisi Dr. Tara Swart’a göre, göz teması kurarken odaklandığınız nokta bile karşınızdaki kişinin size duyduğu çekimi etkileyebilir. Üstelik bu yöntem, bilinçaltında işleyen doğal bir bağlanma tepkisini tetikleyerek ilişkinin temelini daha güçlü atmanızı sağlıyor. Peki, bu basit ama etkili teknik ne? Gelin, beraber bakalım...

Kaynak: The Mirror

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İlk buluşmada karşı tarafla bağ kurabilmek önemli.

Bu nedenle bazı metodlar uyguluyoruz.

Geçtiğimiz günlerde bir nörobilimci, ilk buluşmada yapılan tek bir hareketin karşı tarafı anında size bağlayacağını öne sürdü.

Geçtiğimiz günlerde bir nörobilimci, ilk buluşmada yapılan tek bir hareketin karşı tarafı anında size bağlayacağını öne sürdü.

MIT Sloan'da kıdemli öğretim görevlisi olan beyin uzmanı, Steven Bartlett'in Diary of a CEO podcast'inde, göz temasının gücünü ve özellikle karşı tarafın sol gözüne odaklanmanın önemini anlattı.

MIT Sloan'da kıdemli öğretim görevlisi olan beyin uzmanı, Steven Bartlett'in Diary of a CEO podcast'inde, göz temasının gücünü ve özellikle karşı tarafın sol gözüne odaklanmanın önemini anlattı.

Dr. Swart, aynı zamanda The Source: Open Your Mind, Change Your Life ve The Secrets of the Universe, the Science of the Brain adlı kitapların yazarı. Bu tekniğin beyinde doğal bir bağlanma tepkisini tetikleyebileceğini ve daha derin bir duygusal bağlantı oluşturabileceğini söylüyor.

Bu yöntemin kökenini bebeklik dönemine kadar takip eden Dr. Swart, bebeklerin duyguları öncelikle anneleriyle kurdukları göz teması yoluyla öğrendiğini belirtiyor.

Bu yöntemin kökenini bebeklik dönemine kadar takip eden Dr. Swart, bebeklerin duyguları öncelikle anneleriyle kurdukları göz teması yoluyla öğrendiğini belirtiyor.

Bristol Live'ın haberine göre, çoğu insanın sağ elini kullandığını ve bebeklerini sol kollarında tutarak sağ ellerini serbest bıraktığını ifade eden Dr. Swart, bu durumun genellikle ebeveynin sağ gözüyle bebeğin sol gözü arasında bir bağ oluşturduğunu söylüyor.

Bu erken dönem etkileşimin amigdala üzerinde büyük bir etkisi olabileceğini ve bunun bir tür duygusal rezonans döngüsüyarattığını dile getiriyor.

Bu erken dönem etkileşimin amigdala üzerinde büyük bir etkisi olabileceğini ve bunun bir tür duygusal rezonans döngüsüyarattığını dile getiriyor.

Amigdala, beyinde duyguların işlendiği bölge olarak biliniyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dr. Swart, şöyle açıklıyor:

Dr. Swart, şöyle açıklıyor:

'Çoğu insan sağ elini kullandığı için bebeklerini sol kollarında tutarlar, böylece baskın elleriyle başka işlerini yapabilirler. Bu durumda, bebeğe bakarken sağ gözleri bebeğin sol gözüyle temas eder. Optik sinir yoluyla beyne iletilen bu etkileşim, duyguların işlendiği amigdala üzerinde etkili olur. İşte bu süreç, anne ve bebek arasındaki bağın oluşmasına yardımcı olur. Dolayısıyla sağ gözden sol göze yapılan göz teması, bir kişiyle kurabileceğiniz en güçlü bağlardan biridir.'

Dr. Swart ayrıca, el sıkışmak, sarılmak ve yanaktan öpmek gibi beden dili tekniklerinin de dostluk ve güven duygusunu artırabileceğini belirtti.

Dr. Swart ayrıca, el sıkışmak, sarılmak ve yanaktan öpmek gibi beden dili tekniklerinin de dostluk ve güven duygusunu artırabileceğini belirtti.

Dr. Swart, özellikle sol göze yapılan göz temasının oksitosin salgılanmasını teşvik edebileceğini de iddia ediyor.

"Aşk hormonu" olarak bilinen oksitosin, insanlar arasında bağ ve güven duygusu oluşmasına yardımcı oluyor.

"Aşk hormonu" olarak bilinen oksitosin, insanlar arasında bağ ve güven duygusu oluşmasına yardımcı oluyor.

Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın