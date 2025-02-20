Bir Nörobilimci, İlk Buluşmada Karşı Tarafı Kendinize Tek Hamlede Bağlamak İçin Yapmanız Gerekeni Açıkladı

'Çoğu insan sağ elini kullandığı için bebeklerini sol kollarında tutarlar, böylece baskın elleriyle başka işlerini yapabilirler. Bu durumda, bebeğe bakarken sağ gözleri bebeğin sol gözüyle temas eder. Optik sinir yoluyla beyne iletilen bu etkileşim, duyguların işlendiği amigdala üzerinde etkili olur. İşte bu süreç, anne ve bebek arasındaki bağın oluşmasına yardımcı olur. Dolayısıyla sağ gözden sol göze yapılan göz teması, bir kişiyle kurabileceğiniz en güçlü bağlardan biridir.'