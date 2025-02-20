Ünlü CEO Simon Woodroffe, Kate Middleton’ın Eski Okulunda Cinsel İstismara Uğradığını Açıkladı

“Yedi yaşındayken yatılı okula gittim ve orada her türlü şey yaşandı. Bu konuyla ilgili yazdım ve zamanla yayımlanacak. Başöğretmen gerçekten de bazı şeyler yapıyordu. Şimdi bu durum ‘istismar’ olarak adlandırılıyor. Bu olaylar benim için oldukça kafa karıştırıcıydı”

Gençlik yıllarında hapse giren Woodroffe, 1997 yılında Yo! Sushi’yi kurdu ve 2003 yılında şirketi 10 milyon sterline sattı. Daha sonra Yotel adlı otel zincirini hayata geçirdi. 2005 yılında 'Dragon’s Den' adlı televizyon programında yatırımcı olarak yer aldı.