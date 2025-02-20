Ünlü CEO Simon Woodroffe, Kate Middleton’ın Eski Okulunda Cinsel İstismara Uğradığını Açıkladı
Ünlü CEO Simon Woodroffe, Kate Middleton’ın Eski Okulunda Cinsel İstismara Uğradığını Açıkladı
Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/news/arti...
Yo! Sushi’nin kurucusu ve milyoner girişimci Simon Woodroffe, Galler Prensesi Kate Middleton’ın da eğitim aldığı Marlborough College’da çocukken başöğretmen tarafından cinsel istismara uğradığını açıkladı. 73 yaşındaki Woodroffe, yatılı okulda geçirdiği yıllarda maruz kaldığı istismarın kendisinde derin izler bıraktığını ve bu deneyimin cinselliği konusunda kafa karışıklığı yaşamasına neden olduğunu söyledi.
İşte detaylar...
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Yo! Sushi’nin kurucusu Simon Woodroffe, Galler Prensesi Kate Middleton’ın eski yatılı okulu Marlborough College’da başöğretmen tarafından cinsel istismara uğradığını açıkladı.
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73 yaşındaki milyoner girişimci, 1959-1970 yılları arasında okulda eğitim aldı.
Şu anda hapishane sistemini iyileştirmek için yeni modeller üzerinde çalışmak üzere fon toplamaya çalışıyor.
Woodroffe, yaptığı açıklamalarda şunları dile getirdi:
Kate Middleton da 1996-2000 yılları arasında Marlborough College’da eğitim aldı.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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