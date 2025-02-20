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Ünlü CEO Simon Woodroffe, Kate Middleton’ın Eski Okulunda Cinsel İstismara Uğradığını Açıkladı

Ünlü CEO Simon Woodroffe, Kate Middleton’ın Eski Okulunda Cinsel İstismara Uğradığını Açıkladı

Kate Middleton CEO cinsel istismar
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
20.02.2025 - 16:06

Yo! Sushi’nin kurucusu ve milyoner girişimci Simon Woodroffe, Galler Prensesi Kate Middleton’ın da eğitim aldığı Marlborough College’da çocukken başöğretmen tarafından cinsel istismara uğradığını açıkladı. 73 yaşındaki Woodroffe, yatılı okulda geçirdiği yıllarda maruz kaldığı istismarın kendisinde derin izler bıraktığını ve bu deneyimin cinselliği konusunda kafa karışıklığı yaşamasına neden olduğunu söyledi.

İşte detaylar...

Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/news/arti...
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Yo! Sushi’nin kurucusu Simon Woodroffe, Galler Prensesi Kate Middleton’ın eski yatılı okulu Marlborough College’da başöğretmen tarafından cinsel istismara uğradığını açıkladı.

Yo! Sushi’nin kurucusu Simon Woodroffe, Galler Prensesi Kate Middleton’ın eski yatılı okulu Marlborough College’da başöğretmen tarafından cinsel istismara uğradığını açıkladı.

73 yaşındaki milyoner girişimci, 1959-1970 yılları arasında okulda eğitim aldı.

73 yaşındaki milyoner girişimci, 1959-1970 yılları arasında okulda eğitim aldı.

Burada yaşadığı istismar ve zorbalık nedeniyle cinselliği konusunda kafa karışıklığı yaşadığını belirtti.

Şu anda hapishane sistemini iyileştirmek için yeni modeller üzerinde çalışmak üzere fon toplamaya çalışıyor.

Şu anda hapishane sistemini iyileştirmek için yeni modeller üzerinde çalışmak üzere fon toplamaya çalışıyor.

Andy Coulson’un Crisis, What Crisis? podcast’inde otobiyografisinin önümüzdeki yıl yayımlanacağını ve bu istismar hikayesinin detaylarını içereceğini söyledi.

Woodroffe, yaptığı açıklamalarda şunları dile getirdi:

Woodroffe, yaptığı açıklamalarda şunları dile getirdi:

“Yedi yaşındayken yatılı okula gittim ve orada her türlü şey yaşandı. Bu konuyla ilgili yazdım ve zamanla yayımlanacak. Başöğretmen gerçekten de bazı şeyler yapıyordu. Şimdi bu durum ‘istismar’ olarak adlandırılıyor. Bu olaylar benim için oldukça kafa karıştırıcıydı”

Gençlik yıllarında hapse giren Woodroffe, 1997 yılında Yo! Sushi’yi kurdu ve 2003 yılında şirketi 10 milyon sterline sattı. Daha sonra Yotel adlı otel zincirini hayata geçirdi. 2005 yılında 'Dragon’s Den' adlı televizyon programında yatırımcı olarak yer aldı.

Kate Middleton da 1996-2000 yılları arasında Marlborough College’da eğitim aldı.

Kate Middleton da 1996-2000 yılları arasında Marlborough College’da eğitim aldı.

Geçtiğimiz yıl eşi Prens William ile birlikte en büyük oğulları Prens George’u okula ziyarete götürmüştü.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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