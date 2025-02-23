Bir İngilizce Öğretmeni Derste Çocuklara Yaptığı Bir Konuşmayı Paylaştı: "Açık Giyinmeye Modernizm Demişler.”

Eğitim sürecinde, öğretmenin taşıdığı rol oldukça kritik bir öneme sahip. Öğretmenlerin, öğrencilere kendi düşünce ve inançlarını empoze etmemeleri büyük bir öneme sahip. Kendi görüşlerini öğrencilere dayatmaktan kaçınan bir öğretmen, onların kendi düşüncelerini özgürce ifade etmelerine ve geliştirmelerine yardımcı olur. Bu durum, öğrencilerin kişisel ve entelektüel gelişiminde büyük bir rol oynar.