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Bir İngilizce Öğretmeni Derste Çocuklara Yaptığı Bir Konuşmayı Paylaştı: "Açık Giyinmeye Modernizm Demişler.”

Bir İngilizce Öğretmeni Derste Çocuklara Yaptığı Bir Konuşmayı Paylaştı: "Açık Giyinmeye Modernizm Demişler.”

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
23.02.2025 - 13:11

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Eğitim sürecinde, öğretmenin taşıdığı rol oldukça kritik bir öneme sahip. Öğretmenlerin, öğrencilere kendi düşünce ve inançlarını empoze etmemeleri büyük bir öneme sahip. Kendi görüşlerini öğrencilere dayatmaktan kaçınan bir öğretmen, onların kendi düşüncelerini özgürce ifade etmelerine ve geliştirmelerine yardımcı olur. Bu durum, öğrencilerin kişisel ve entelektüel gelişiminde büyük bir rol oynar.

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Bir İngilizce öğretmeni derste çocuklara yaptığı konuşmayı paylaştı.

Bir İngilizce öğretmeni derste çocuklara yaptığı konuşmayı paylaştı.

“Bize Osmanlı torunu olduğumuz unutturulmuş. Açık saçık giyinmeye modernizm demişler.” diyen öğretmenin konuşması sosyal medyada da gündem oldu.

“Bize Osmanlı torunu olduğumuz unutturulmuş. Açık saçık giyinmeye modernizm demişler.” diyen öğretmenin konuşması sosyal medyada da gündem oldu.

Buradan izleyebilirsiniz;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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