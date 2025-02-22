"Eski Suudi Arabistan'ı Unutun": Türk Bir Gezgin Suudi Arabistan'ın Kısa Sürede Yaşadığı Değişimi Anlattı

Suudi Arabistan son yılların en dikkat çeken ülkelerinden biri. Kutsal toprakları barındırması ile bilinen bu ülke, İslam'ın iki kutsal şehri olan Mekke ve Medine'ye ev sahipliği yapıyor. Petrol rezervleri ve enerji üretimi ile dünya ekonomisinde önemli bir rol oynuyor. Fakat son dönemde asıl dikkat çeken nokta yaşadığı değişim ve modernleşme.