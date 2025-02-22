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"Eski Suudi Arabistan'ı Unutun": Türk Bir Gezgin Suudi Arabistan'ın Kısa Sürede Yaşadığı Değişimi Anlattı

"Eski Suudi Arabistan'ı Unutun": Türk Bir Gezgin Suudi Arabistan'ın Kısa Sürede Yaşadığı Değişimi Anlattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
22.02.2025 - 16:46

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Suudi Arabistan son yılların en dikkat çeken ülkelerinden biri. Kutsal toprakları barındırması ile bilinen bu ülke, İslam'ın iki kutsal şehri olan Mekke ve Medine'ye ev sahipliği yapıyor. Petrol rezervleri ve enerji üretimi ile dünya ekonomisinde önemli bir rol oynuyor. Fakat son dönemde asıl dikkat çeken nokta yaşadığı değişim ve modernleşme.

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'onurcancamm' isimli gezgin Veliaht Prens'in Suudi Arabistan'da gerçekleştirdiği yenilikleri paylaştı.

'onurcancamm' isimli gezgin Veliaht Prens'in Suudi Arabistan'da gerçekleştirdiği yenilikleri paylaştı.

Kadınlara verilen haklardan müzik dersinin zorunlu olmasına kadar pek çok alanda yapılan düzenlemeler, Suudi Arabistan'ın geleceğini merak konusu haline getirdi.

Kadınlara verilen haklardan müzik dersinin zorunlu olmasına kadar pek çok alanda yapılan düzenlemeler, Suudi Arabistan'ın geleceğini merak konusu haline getirdi.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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