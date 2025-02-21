Artık Milli Dansımız: Paris'e Giden Bir Grup Türk Louvre Müzesi'nin Önünde "Erik Dalı" ile Dans Etti

Kaynak: https://www.tiktok.com/@streichbruder...
Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde, yerel halkın kültürünü ve yaşam biçimini yansıtan birçok farklı dans türü bulunuyor. Bazı dönemlerde bazı danslar yeniden popüler oluyor. Son zamanlarda, tüm bu danslar arasında Erik Dalı öne çıkıyor. Kendine özgü ritmi, hareketleri ve enerjisi ile Eril Dalı, özellikle Filenin Sultanları ile birlikte popüler hale geldi. Artık pek çok kutlamanın parçası oluyor.
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Paris'e giden bir grup genç, Louvre Müzesi önünde Erik Dalı oynadı.
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Müziği açan gencin de kendi figürleri ile eşlik ettiği o anlar sosyal medyada viral oldu.
İşte o video;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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