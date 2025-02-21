Artık Milli Dansımız: Paris'e Giden Bir Grup Türk Louvre Müzesi'nin Önünde "Erik Dalı" ile Dans Etti

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde, yerel halkın kültürünü ve yaşam biçimini yansıtan birçok farklı dans türü bulunuyor. Bazı dönemlerde bazı danslar yeniden popüler oluyor. Son zamanlarda, tüm bu danslar arasında Erik Dalı öne çıkıyor. Kendine özgü ritmi, hareketleri ve enerjisi ile Eril Dalı, özellikle Filenin Sultanları ile birlikte popüler hale geldi. Artık pek çok kutlamanın parçası oluyor.