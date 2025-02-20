Almanya'da Yaşayan Gurbetçi Sokak Röportajında "Almanya'da Doğalgaz Yok" Diyen Adamla Dalga Geçti

Son yıllarda ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntılar, pek çok kişinin beyin göçü yapmasına sebep oldu. Farklı iş fırsatlarını değerlendirmek isteyenlerin ilk rotası ise genel olarak Almanya'ydı. Fakat eskiden beri Almanya'da yaşayan gurbetçiler bu durumdan pek hoşlanmadı. Sosyal medyada sık sık, eskiden beri Almanya'da yaşayan Türklerle, yeni gidenler arasında yaşanan çatışmalara rastlıyoruz. Her iki tarafın da Almanya hakkında görüşleri taban taba zıt. Eski gurbetçiler Almanya'nın çok kötü olduğunu savunurken yeniler ise bunun tam tersini anlatıyor.