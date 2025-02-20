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Almanya'da Yaşayan Gurbetçi Sokak Röportajında "Almanya'da Doğalgaz Yok" Diyen Adamla Dalga Geçti

Almanya'da Yaşayan Gurbetçi Sokak Röportajında "Almanya'da Doğalgaz Yok" Diyen Adamla Dalga Geçti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
20.02.2025 - 19:07

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Son yıllarda ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntılar, pek çok kişinin beyin göçü yapmasına sebep oldu. Farklı iş fırsatlarını değerlendirmek isteyenlerin ilk rotası ise genel olarak Almanya'ydı. Fakat eskiden beri Almanya'da yaşayan gurbetçiler bu durumdan pek hoşlanmadı. Sosyal medyada sık sık, eskiden beri Almanya'da yaşayan Türklerle, yeni gidenler arasında yaşanan çatışmalara rastlıyoruz. Her iki tarafın da Almanya hakkında görüşleri taban taba zıt. Eski gurbetçiler Almanya'nın çok kötü olduğunu savunurken yeniler ise bunun tam tersini anlatıyor.

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Bir sokak röportajında Almanya'da doğalgazın bile olmadığını söyleyen bir amcaya, Almanya'da yaşayan Erhan Aksoy'dan cevap geldi.

Bir sokak röportajında Almanya'da doğalgazın bile olmadığını söyleyen bir amcaya, Almanya'da yaşayan Erhan Aksoy'dan cevap geldi.

Amcanın bu garip iddiasıyla dalga geçen Erhan Aksoy'un videosu beğeni topladı.

Amcanın bu garip iddiasıyla dalga geçen Erhan Aksoy'un videosu beğeni topladı.

İşte o video;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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