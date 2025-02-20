Almanya'da Yaşayan Gurbetçi Sokak Röportajında "Almanya'da Doğalgaz Yok" Diyen Adamla Dalga Geçti

Son yıllarda ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntılar, pek çok kişinin beyin göçü yapmasına sebep oldu. Farklı iş fırsatlarını değerlendirmek isteyenlerin ilk rotası ise genel olarak Almanya'ydı. Fakat eskiden beri Almanya'da yaşayan gurbetçiler bu durumdan pek hoşlanmadı. Sosyal medyada sık sık, eskiden beri Almanya'da yaşayan Türklerle, yeni gidenler arasında yaşanan çatışmalara rastlıyoruz. Her iki tarafın da Almanya hakkında görüşleri taban taba zıt. Eski gurbetçiler Almanya'nın çok kötü olduğunu savunurken yeniler ise bunun tam tersini anlatıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir sokak röportajında Almanya'da doğalgazın bile olmadığını söyleyen bir amcaya, Almanya'da yaşayan Erhan Aksoy'dan cevap geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Amcanın bu garip iddiasıyla dalga geçen Erhan Aksoy'un videosu beğeni topladı.
İşte o video;
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Cahil gurbetçilere mikrofon uzatmayı ne zaman keseceksiniz
"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.