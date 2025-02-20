Hatay'da 6 Şubat Depremini Yaşayan Bir Depremzede Mağarada Yaşamaya Başladı: "Huzuru Burada Buldum"

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DGSTEd...
Türkiye 6 Şubat 2023'te korkunç bir felaket yaşadı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler 11 ilimizi birden etkiledi. O illerden biri de Hatay'dı. Depremin üzerinden 2 sene geçmesine rağmen bugün hala depremin yaraları tam anlamıyla sarılmış değil. Bu sebeple vatandaş kendi çözümünü kendisi bulmaya çalışıyor.
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Hataylı bir depremzede, depremin ardından Samandağ'da bir mağaraya yerleşti ve 2 senedir bu mağarada yaşıyor.
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Kendisine ters yorumlar yapanlar olduğunu da belirten vatandaş "Huzuru burada buldum" dedi.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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