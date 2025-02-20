Hatay'da 6 Şubat Depremini Yaşayan Bir Depremzede Mağarada Yaşamaya Başladı: "Huzuru Burada Buldum"

Türkiye 6 Şubat 2023'te korkunç bir felaket yaşadı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler 11 ilimizi birden etkiledi. O illerden biri de Hatay'dı. Depremin üzerinden 2 sene geçmesine rağmen bugün hala depremin yaraları tam anlamıyla sarılmış değil. Bu sebeple vatandaş kendi çözümünü kendisi bulmaya çalışıyor.