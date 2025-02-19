Herkesin Aklından Bir Kere Geçmiştir: Amerika'daki Evlerde Neden Çit ve Demir Parmaklıklı Cam Yok?

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DF0uipXJej-/
Amerikan film ve dizilerinde en çok dikkatimizi çeken kesinlikle evlerdir. Göz alıcı ve etkileyici bir şekilde sıralanmış olan bu müstakil evler, izleyen herkesi kendine hayran bırakır. Bu evlerin büyüleyici atmosferi ve eşsiz dizaynı, izleyicinin dikkatini çeken en önemli unsurlardan biridir. Her birimizin aklından mutlaka bir kere bu evlerin önüne neden çit çekilmediği, neden meyve sebze yetiştirilmedi ya da neden camlarda herhangi bir koruma olmadığı sorusu geçmiştir. Peki sizce bunun sebebi ne?
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Amerika'da yaşayan 'ertuce.tr' isimli sosyal medya kullanıcısı bu sorunun cevabını verdi.
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Bu evlerin her birinde üst düzey güvenlik önlemleri olduğunu söyleyen adam, aynı zamanda her birinde birden fazla silah da bulunduğunu belirtti.
Buradan izleyebilirsiniz;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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