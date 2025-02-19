Karda Sipariş Götüren Bir Kurye "Yemek Sıcak Gelir mi?" Diyen Müşteriye Videoyla Cevap Verdi

Bildiğiniz üzere tüm ülke yoğun kar yağışının etkisi altına girdi. Pek çok bölgede yollar kapandı. Birçok ilimizde de eğitim ve öğretime ara verildi. Pek çok kişi işine giderken ya da işten eve dönerken büyük zorluk yaşadı. Bu durumdan en çok etkilenen mesleklerin başında da kuryeler geliyor.