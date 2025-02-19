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Karda Sipariş Götüren Bir Kurye "Yemek Sıcak Gelir mi?" Diyen Müşteriye Videoyla Cevap Verdi

Karda Sipariş Götüren Bir Kurye "Yemek Sıcak Gelir mi?" Diyen Müşteriye Videoyla Cevap Verdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
19.02.2025 - 22:17

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Bildiğiniz üzere tüm ülke yoğun kar yağışının etkisi altına girdi. Pek çok bölgede yollar kapandı. Birçok ilimizde de eğitim ve öğretime ara verildi. Pek çok kişi işine giderken ya da işten eve dönerken büyük zorluk yaşadı. Bu durumdan en çok etkilenen mesleklerin başında da kuryeler geliyor.

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Karda sipariş götüren bir kurye, "Yemek sıcak gelir mi?" diyen müşterisine "Tabii gelir, bu kavada gelmeyecek de ne zaman gelecek" dedi.

Karda sipariş götüren bir kurye, "Yemek sıcak gelir mi?" diyen müşterisine "Tabii gelir, bu kavada gelmeyecek de ne zaman gelecek" dedi.

Kimileri kuryeyi haklı bulurken, kimileri ise bunun bir meslek olduğunu ve görevini aynı şekilde yapması gerektiğini söyledi.

Kimileri kuryeyi haklı bulurken, kimileri ise bunun bir meslek olduğunu ve görevini aynı şekilde yapması gerektiğini söyledi.

Buradan izleyebilirsiniz;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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