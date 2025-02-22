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Soğuk Havaya Rağmen Kent Lokantası'nın Önünde Sıra Bekleyen Vatandaş: "Milleti Bu Hale Düşürenler Utansın"

Soğuk Havaya Rağmen Kent Lokantası'nın Önünde Sıra Bekleyen Vatandaş: "Milleti Bu Hale Düşürenler Utansın"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
22.02.2025 - 17:44

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Ekrem İmamoğlu'nun öncülük ettiği Kent Lokantası projesi, kısa sürede oldukça fazla insana ulaştı. Uygun fiyatlı yemekler, özellikle dar gelirli vatandaşlar için kurtarıcı oldu. Her bir Kent Lokantası'nın önünde uzun kuyruklar oluşuyor bildiğiniz üzere. Sosyal medyada bu uzun kuyruklar vatandaşlar tarafından sık sık paylaşılıyor. İstanbul yoğun kar yağışı ve soğuk havanın etkisi altına girdi bildiğiniz üzere. Bu soğuk havada bile Kent Lokantası'nın önünde uzun kuyruklar oluştuğu görüldü.

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Üsküdar'da soğuk havaya rağmen Kent Lokantası önünce sıra bekleyen vatandaşlara mikrofon uzatıldı.

Üsküdar'da soğuk havaya rağmen Kent Lokantası önünce sıra bekleyen vatandaşlara mikrofon uzatıldı.

Haftada bir gün proteini alabilmek için Kent Lokantası'na gittiğini söyleyen vatandaş "Bu milleti bu hale düşürenler utansın" dedi.

Haftada bir gün proteini alabilmek için Kent Lokantası'na gittiğini söyleyen vatandaş "Bu milleti bu hale düşürenler utansın" dedi.

Buradan izleyebilirsiniz;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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