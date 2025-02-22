Soğuk Havaya Rağmen Kent Lokantası'nın Önünde Sıra Bekleyen Vatandaş: "Milleti Bu Hale Düşürenler Utansın"

Ekrem İmamoğlu'nun öncülük ettiği Kent Lokantası projesi, kısa sürede oldukça fazla insana ulaştı. Uygun fiyatlı yemekler, özellikle dar gelirli vatandaşlar için kurtarıcı oldu. Her bir Kent Lokantası'nın önünde uzun kuyruklar oluşuyor bildiğiniz üzere. Sosyal medyada bu uzun kuyruklar vatandaşlar tarafından sık sık paylaşılıyor. İstanbul yoğun kar yağışı ve soğuk havanın etkisi altına girdi bildiğiniz üzere. Bu soğuk havada bile Kent Lokantası'nın önünde uzun kuyruklar oluştuğu görüldü.