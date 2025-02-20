Silivri'ye Giderek Ümit Özdağ’ı Ziyaret Eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel Meşhur Silivri Şakasını Yaptı

Zafer Partisi'nin lideri Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle gözaltına alınmıştı. 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' suçlamasıyla yargılanan Özdağ, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Haftalardır tutuklu bulunan Özdağ'ın destekçileri, Silivri Cezaevi'nin önünde nöbet tutuyor. Pek çok siyasi isim de kendisine ziyarette bulunuyor.
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri'ye Giderek Ümit Özdağ'ı ziyaret etti.
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Çıkışta basının sorularını yanıtlayan Özel, "Silivri soğuktur" şakasını yaptı.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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