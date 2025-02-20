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Nevşin Mengü’den Sermaye Sınıfı Eleştirisi: "Korkudan Bana Reklam Bile Vermediler"

Nevşin Mengü’den Sermaye Sınıfı Eleştirisi: "Korkudan Bana Reklam Bile Vermediler"

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
20.02.2025 - 16:47

TÜSİAD genel kurulunda yapılan açıklamalara hükümet kanadından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dahil olmak üzere tepki gelmişti. TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras hakkında soruşturma açılmış, iki iş insanı da adli kontrol ve yurt dışı yasağı ile serbest kalmıştı. İş dünyası ile hükümet arasında yaşananlar sonrasında sermaye sınıfının tepkileri konuşuluyordu. Gazeteci Nevşin Mengü ise Türkiye’de sermaye sınıfı olmadığını kendi yaşadığı bir olayla anlattı. Mengü, 50 tane patrona gidip sunum yaptığını ancak korkudan kendisine reklam verilmediğini söyledi.

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Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) tarafından yapılan hukuk üstünlüğü ve ekonomi açıklamaları hükümet kanadından tepki görmüştü.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) tarafından yapılan hukuk üstünlüğü ve ekonomi açıklamaları hükümet kanadından tepki görmüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da “hadsiz açıklamalar” diye yorumladığı olaylar sonrasında TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ile TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ömer Aras hakkında soruşturma açılmıştı. Dün akşam polis ekipleri tarafından savcılığı götürülen iki iş insanı da adli kontrol ve yurt dışı yasağı ile serbest kalmıştı.

TÜSİAD’ın açıklamaları, sermaye sınıfının da artık ülkede yaşananlara ses çıkaracağı olarak yorumlanmıştı.

TÜSİAD’ın açıklamaları, sermaye sınıfının da artık ülkede yaşananlara ses çıkaracağı olarak yorumlanmıştı.

Gazeteci Nevşin Mengü ise Türkiye’de sermaye sınıfının bir hayal olduğunu söyledi. TÜSİAD’ın gözaltına alınan yöneticilerinin dahi profesyoneller olduğunu ifade eden Mengü, gerçek patronların hala sesini çıkarmaktan korktuğunu iddia etti.

Mengü, YouTube üzerinden yaptığı yayınlara reklam almak için başından geçeni de anlattı.

Mengü, YouTube üzerinden yaptığı yayınlara reklam almak için başından geçeni de anlattı.

AK Parti’ye yakınlığı ile bilinen gazete ve televizyonlara milyarlık reklam veren patronlara kendisinin de gittiğini söyleyen Mengü, “50 tane patronla görüştüm. Sunum yaptım. Hepsi ‘Sizi çok beğeniyoruz’ diyor ama reklam vermeye geldiğimi korkudan veremiyorlar. Bu ülkede sermaye sınıfı falan bunlar yalan dolan” ifadelerini kullandı.

Nevşin Mengü’nün açıklamaları 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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