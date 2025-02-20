Nevşin Mengü’den Sermaye Sınıfı Eleştirisi: "Korkudan Bana Reklam Bile Vermediler"
Nevşin Mengü’den Sermaye Sınıfı Eleştirisi: "Korkudan Bana Reklam Bile Vermediler"
TÜSİAD genel kurulunda yapılan açıklamalara hükümet kanadından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dahil olmak üzere tepki gelmişti. TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras hakkında soruşturma açılmış, iki iş insanı da adli kontrol ve yurt dışı yasağı ile serbest kalmıştı. İş dünyası ile hükümet arasında yaşananlar sonrasında sermaye sınıfının tepkileri konuşuluyordu. Gazeteci Nevşin Mengü ise Türkiye’de sermaye sınıfı olmadığını kendi yaşadığı bir olayla anlattı. Mengü, 50 tane patrona gidip sunum yaptığını ancak korkudan kendisine reklam verilmediğini söyledi.
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Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) tarafından yapılan hukuk üstünlüğü ve ekonomi açıklamaları hükümet kanadından tepki görmüştü.
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TÜSİAD’ın açıklamaları, sermaye sınıfının da artık ülkede yaşananlara ses çıkaracağı olarak yorumlanmıştı.
Mengü, YouTube üzerinden yaptığı yayınlara reklam almak için başından geçeni de anlattı.
Nevşin Mengü’nün açıklamaları 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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