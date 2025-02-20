Nevşin Mengü’den Sermaye Sınıfı Eleştirisi: "Korkudan Bana Reklam Bile Vermediler"

TÜSİAD genel kurulunda yapılan açıklamalara hükümet kanadından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dahil olmak üzere tepki gelmişti. TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras hakkında soruşturma açılmış, iki iş insanı da adli kontrol ve yurt dışı yasağı ile serbest kalmıştı. İş dünyası ile hükümet arasında yaşananlar sonrasında sermaye sınıfının tepkileri konuşuluyordu. Gazeteci Nevşin Mengü ise Türkiye’de sermaye sınıfı olmadığını kendi yaşadığı bir olayla anlattı. Mengü, 50 tane patrona gidip sunum yaptığını ancak korkudan kendisine reklam verilmediğini söyledi.